Новый законопроект "О среднем образовании": как он регулирует языковую сферу

Законопроект утверждает украинский язык обучения. Фото: 112

Министерство образования и науки обнародовало проект Закона Украины "О среднем образовании" для общественного обсуждения.

5 статья проекта касается языкового вопроса. В пункте 1 указано, что языком образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования является государственный язык.

В учреждениях среднего образования должны изучать украинский язык в соответствии с государственными стандартами общего среднего образования. Стандарты предусматривают свободное владение языком всеми выпускниками учреждений общего среднего образования.

Нацменьшинства имеют право изучать родной язык в коммунальных и корпоративных учреждениях общего среднего образования или через национальные культурные общества. Свой родной язык они должны изучать вместе с государственным языком. В коммунальных учебных заведениях начальное образование на государственном языке получают в объеме не менее 10% от годового объема учебного времени с постепенным увеличением такого объема до 20%.

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Лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, языки которых являются официальными языками Европейского Союза, приобретают в коммунальных и корпоративных учебных заведениях: базовое среднее образование на государственном языке в объеме не менее 20% от годового объема учебного времени в 5 классе с ежегодным увеличением такого объема (не менее 40% в 9 классе) или профильное среднее образование на государственном языке в объеме не менее 60% от годового объема учебного времени.

Перечень изучаемых на государственном языке и на языке национального меньшинства предметов определяется образовательной программой учреждения с учетом особенностей языковой среды.

Право учиться на родном языке будет реализовываться путем открытия отдельных классов с обучением на соответствующем языке наряду с государственным языком. Такие классы должны открываться при наличии достаточного количества заявлений о языке обучения от учеников или их родителей, принадлежащих к соответствующему коренного народа или национального меньшинства. Частные учебные заведения сами будут решать, на каком языке будет осуществляться учебный процесс. Но они обязаны обеспечить свободное владение украинским языком.

Декларацию по выполнению языковой статьи закона "Об образовании" и гарантирования прав болгарского меньшинства подписали министры образования Украины и Болгарии. Болгарское меньшинство в Украине получит необходимые условия для изучения и обучения на родном языке.