Новый законопроект "О среднем образовании": как он регулирует языковую сферу

 
Ексклюзивы
1/5
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
Просмотров: 324
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
Просмотров: 2160
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
Просмотров: 7965
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
2 Просмотров: 1224
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Просмотров: 1377
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
Просмотров: 234
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2016
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Просмотров: 7317
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
2 Просмотров: 3348
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Просмотров: 2133
Фото
Все фото
4
13
8
Президента просят объявить Год утверждения государственного языка
Президента просят объявить Год утверждения государственного языка
Столичный перевозчик обслуживает пассажиров на украинском языке
Столичный перевозчик обслуживает пассажиров на украинском языке
Новую патрульную службу Украины предлагают назвать словом &quot;Варта&quot;
Новую патрульную службу Украины предлагают назвать словом "Варта"
Видео
Все видео
Принять языковой закон препятствует недостаток политической воли
Принять языковой закон препятствует недостаток политической воли
Язык - это средство самосохранения - Ирма Витовская
Язык - это средство самосохранения - Ирма Витовская
В Европе поощряют двуязычие
В Европе поощряют двуязычие
Русский язык надо делать вторым украинским - Арестович
Русский язык надо делать вторым украинским - Арестович
Пара из Донбасса оказалась в центре ролика о переходе на украинский язык
Пара из Донбасса оказалась в центре ролика о переходе на украинский язык
Интервью
1/5
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 4680
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2016
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4608
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 6138
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 819
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
06 мая 2018
Просмотров: 2610
Дев'яності повертаються
– Прийшла і верещить: "Я тебе закрию!" А я сміюся, бо маю волосату руку – покровителя. Серйозний депутат за мною стоїть, – ...
понедельник, 07 мая 2018 14:47

Новый законопроект "О среднем образовании": как он регулирует языковую сферу

2 Комментировать
Новый законопроект &quot;О среднем образовании&quot;: как он регулирует языковую сферу
Законопроект утверждает украинский язык обучения. Фото: 112

Министерство образования и науки обнародовало проект Закона Украины "О среднем образовании" для общественного обсуждения.

5 статья проекта касается языкового вопроса. В пункте 1 указано, что языком образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования является государственный язык.

В учреждениях среднего образования должны изучать украинский язык в соответствии с государственными стандартами общего среднего образования. Стандарты предусматривают свободное владение языком всеми выпускниками учреждений общего среднего образования.

Нацменьшинства имеют право изучать родной язык в коммунальных и корпоративных учреждениях общего среднего образования или через национальные культурные общества. Свой родной язык они должны изучать вместе с государственным языком. В коммунальных учебных заведениях начальное образование на государственном языке получают в объеме не менее 10% от годового объема учебного времени с постепенным увеличением такого объема до 20%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская языковая статья: Венгрия объявила три условия

Лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, языки которых являются официальными языками Европейского Союза, приобретают в коммунальных и корпоративных учебных заведениях: базовое среднее образование на государственном языке в объеме не менее 20% от годового объема учебного времени в 5 классе с ежегодным увеличением такого объема (не менее 40% в 9 классе) или профильное среднее образование на государственном языке в объеме не менее 60% от годового объема учебного времени.

Перечень изучаемых на государственном языке и на языке национального меньшинства предметов определяется образовательной программой учреждения с учетом особенностей языковой среды.

Право учиться на родном языке будет реализовываться путем открытия отдельных классов с обучением на соответствующем языке наряду с государственным языком. Такие классы должны открываться при наличии достаточного количества заявлений о языке обучения от учеников или их родителей, принадлежащих к соответствующему коренного народа или национального меньшинства. Частные учебные заведения сами будут решать, на каком языке будет осуществляться учебный процесс. Но они обязаны обеспечить свободное владение украинским языком.

Декларацию по выполнению языковой статьи закона "Об образовании" и гарантирования прав болгарского меньшинства подписали министры образования Украины и Болгарии. Болгарское меньшинство в Украине получит необходимые условия для изучения и обучения на родном языке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
2 Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Гриневич договорилась с болгарами о языке в школе
Гриневич договорилась с болгарами о языке в школе Просмотров: 603
Украинская языковая статья: Венгрия объявила три условия
Украинская языковая статья: Венгрия объявила три условия Просмотров: 1008
Сейчас вы читаете новость «Новый законопроект "О среднем образовании": как он регулирует языковую сферу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

2

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
мая

Подписали акт о капитуляции

В Королевском театре зрители сидели на нестроганых лавках

Самое читаемое
Минимум ткани: в моду входят невиданные ранее джинсы
Минимум ткани: в моду входят невиданные ранее джинсы
3
 Просмотров: 46694
Что делать, чтобы не убила молния - сегодня Юрьев день
Что делать, чтобы не убила молния - сегодня Юрьев день
 Просмотров: 31933
Украинец поразил суммой, которую заработал за год в Израиле
Украинец поразил суммой, которую заработал за год в Израиле
 Просмотров: 30026
Сказочная принцесса Ким Кардашьян вышла в свет в прозрачных штанах
Сказочная принцесса Ким Кардашьян вышла в свет в прозрачных штанах
7
 Просмотров: 23474
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві 8 Просмотров: 23387
Мова завтра
Ницой приравняла Гриневич к Табачнику
Ницой приравняла Гриневич к Табачнику 2 Просмотров: 3934
Языковые квоты на телевидении ужесточат
Языковые квоты на телевидении ужесточат Просмотров: 1719
Депутаты предлагают запретить российскую музыку
Депутаты предлагают запретить российскую музыку Просмотров: 585
В турецких школах будут изучать украинский язык
В турецких школах будут изучать украинский язык Просмотров: 423
Совет Европы призывает Румынию подготовить больше учителей украинского языка
Совет Европы призывает Румынию подготовить больше учителей украинского языка Просмотров: 189
Больше всего комментируют
23
В России задержали более 1000 митингующих. Среди них - малолетние дети
10
Выборы-2019: в Кремле нашли способ победы пророссийского кандидата
9
"Хотели наказать бандеровца" - задержали группу, которая совершила покушение на киборга
8
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві
7
От боевика Лусварги отказалось посольство Бразилии
Голосов: 2573
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua