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четверг, 04 октября 2018 15:33

Нардепов будут штрафовать за выступления на негосударственном языке

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Нардепов будут штрафовать за выступления на негосударственном языке
За нарушение языкового закона предусмотрено наказание. Фото: РБК-Украина

Нардепов могут обязать уплатить штраф за использование иностранного языка

В законопроекте о государственном языке, принятого в первом чтении 4 октября, предусмотрена уголовная ответственность за унижение государственного языка, сообщил председатель комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, передает РБК-Украина.

"В нашем законе есть ответственность за нарушение закона. Административная и уголовная, в зависимости от тяжести нарушения. В другом законе никакой ответственности не было", - сообщил он.

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При использовании иностранного языка на нардепов могут наложить штраф.

"Например, если депутат будет выступать на иностранном языке, он штраф заплатит от 3 до 5 облагаемых минимумов. А если будет унижать украинский язык, будет говорить о нем какие-то омерзительные слова, то вообще за это предусмотрена уголовная ответственность", - заявил Княжицкий.

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о языке №5670-Д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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Дата
04
октября

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