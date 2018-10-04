Нардепы определились с законом о языке

В парламенте регистрировали 4 законопроекта о языке. Фото: language-policy.info

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о языке №5670-Д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

С первой попытки ни один из четырех документов не набрал достаточного количества голосов. Наибольшая парламентская фракция "Блока Петра Порошенко" изначально не поддержала наработанный комитетом по вопросам культуры и духовности законопроект №5670-Д. Зал отреагировал на такой результат лозунгом "Позор!".

Спикер Андрей Парубий несколько раз ставил на рассмотрение предложение поддержать два законопроекта: №5670-Д и №5556, который наработала группа народных депутатов БПП.

Он продолжил заседание до решения вопроса. После дополнительных выступлений и обсуждений решили работать с комитетским документом. Эту идею поддержал 261 народный депутат.

Единственным государственным в Украине, согласно документа, является украинский. Попытки введения в Украине официального многоязычия вопреки Конституции и установленной конституционной процедуре провоцируют языковой раскол страны, межэтническое противостояние и вражду и направлены на насильственное изменение или свержение конституционного строя.

Публичное унижение или пренебрежение украинским языком приравнивают к надругательству над государственными символами Украины и караются по закону. Ответственность будут нести и те, кто будет препятствовать или ограничивать пользование украинским языком.

Документ регулирует применение украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины. Его действие не распространяется на сферу частного общения и религиозные обряды.

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28 февраля Конституционный суд признал неконституционным закон "Об основах государственной языковой политики" авторства экс-регионалов Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко от 2012-го. Он предусматривал возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%. 24 февраля 2014-го Верховная Рада проголосовала за отмену этого закона. Тогда и.о. председателя Верховной Рады и и.о. президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение.