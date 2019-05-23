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четверг, 23 мая 2019 11:25

Как правила нового правописания будут вводить к ВНО

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Как правила нового правописания будут вводить к ВНО
Новое правописание предлагает расширить применение "ґ" в иностранных именах. В фамилиях и именах людей допускаться передачи звука [g] двумя способами: как с использованием буквы "г" так с использованием "ґ" - и как, например, "Гуллівер", и как "Ґуллівер". Фото: dsnews.ua

В течение 5 лет Министерство образования и науки не будет включать норм новой редакции украинского правописания с задачами ВНО. Их введут в последующие учебники и будут изучать в школах.

"Будет время приспособиться к изменениям. Над изучением новых правил мы еще работаем. Советуемся, как подавать нормы, имеющие 2 варианта написания", - говорит Максим Стриха, заместитель министра образования и науки и сопредседатель Украинской национальной комиссии по вопросам правописания.

Объясняет, что откладывать изменения были недопустимо.

"С момента принятия последней редакции правописания в 1989 году произошло много изменений в языке. Таких слов как "антикоррупционный суд", "стартап", "интернет", "буллинг", "айфон" просто не существовало. Надо было урегулировать их написания", - говорит чиновник.

Среди изменений правописания - написание вместе слов "мінісукня", "супермодель", "віцепрезидент", "вебсайт", "контрудар". Зато отдельно - "пів яблука", "пів Києва", "пів літра". По-прежнему вместе пишется устойчивое понятие "півострів".

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"Большая дискуссия шла вокруг норм правописания 1928-го. Бывало, что правила обсуждали по 20 часов. Вышли на внедрение вариантности. Правильно будет "аудиторія" и "авдиторія", "лауреат" и "лавреат", "пауза" и "павза". Так же со словами иноязычного происхождения, которые в оригинале содержат греческую букву "тета" - "анафема" и "анатема", "ефір" и "етер", "кафедра" и "катедра". Некоторые существительные можно склонять с помощью окончаний "и" или "і" - " Білорусь", "смерть", "гідність", "кров", "любов", "осінь". Живое развитие языка покажет, какой из вариантов удобнее. Во время следующих редакций могут оставить только один. Для этого, согласно языкового закона, создадут специальный орган", - добавляет Максим Стриха.

22 мая Кабинет министров одобрил украинское правописание в новой редакции, разработанное Украинской национальной комиссией по вопросам правописания.

В постановлении отмечается, решение принято с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации употребления орфографических норм

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Дата
23
мая

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