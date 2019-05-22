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среда, 22 мая 2019 15:17

Правительство приняло новое украинское правописание

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  Кабмин принял новое украинское правописание. Фото: 20 минут
Кабмин принял новое украинское правописание. Фото: 20 минут

22 мая Кабинет министров одобрил Украинское правописание в новой редакции, разработанной Украинской национальной комиссией по вопросам правописания.

В постановлении отмечается, решение принято с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации употребления орфографических норм, сообщает rbc.ua.

Кроме того, правительство признало утратившим силу пункт 1 постановления Кабинета министров Украины от 8 июня 1992 года № 309 "Вопросы украинского правописания".

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Верховная Рада приняла закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В частной жизни украинцев и общении религиозных обрядов ничего не изменится.

Принятый документ регулирует языковую политику государства и условия ее реализации. На украинском, по закону, должны свободно владеть президент, председатель парламента и народные депутаты, премьер-министр и члены правительства, руководители государственных учреждений, местные депутаты, госслужащие, должностные лица органов местной власти, судьи и адвокаты, преподаватели и медработники.

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Дата
22
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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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