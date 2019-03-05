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вторник, 05 марта 2019 16:08

Что предусматривает новый языковой закон

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Что предусматривает новый языковой закон
Закон должен обеспечить применение украинского языка. Фото: РБК

Верховная Рада рассматривает языковой законопроект 5670-д.

Этот закон должен обеспечить применение украинского языка в качестве единственного государственного. Многие уже назвали закон лучшим из тех, который обеспечит использование украинского языка. Общественные деятели уверяют, что именно этот документ получил больше всего поддержки со всех зарегистрированных ранее законопроектов на эту тему, сообщает "РБК-Украина".

Что меняет закон, если за него проголосуют?

Закон изменяет языковую политику и условия ее реализации в Украине. Если его примут, на украинском языке должны говорить в государственном секторе, в публичном пространстве, в сфере обслуживания. По-украински должны маркироваться продукты, товары и предоставляться услуги.

Свободно владеть украинским языком должны топ-чиновники, народные депутаты Украины, члены правительства, поселковые и городские головы, депутаты местных советов. Также - офицеры, которые подписали контракт с ВСУ, работники органов правопорядка, судьи, адвокаты, нотариусы, работники служб, предоставляющих коммунальные услуги.

Украинским языком обязаны свободно владеть медицинские работники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

Украинский язык должен стать языком проведения рабочих встреч, заседаний, рабочего общения в украинских органах государственной власти, в коммунальных предприятиях и учреждениях. Если организаторы встречи примут решение, чтобы языком мероприятия стал другой язык, должны обеспечить перевод на украинский язык.

За украинским языком закрепляется право быть единственным языком выборов, референдумов. Украинский язык будет основным языком государственной документации. Каждый украинец имеет право получить образование на государственном языке. Украинский язык становится языком обучения - дошкольного, школьного, высшего образования, последипломного обучения. Также он становится языком науки.

Культурные мероприятия должны проводиться на украинский. Спектакли на иностранном языке должны быть обеспечены субтитрами с переводом на украинский. Иностранные фильмы распространяются и демонстрируются в Украине в дублировании или озвучивании на украинском языке. В сериалах на иностранном языке должны быть украинские субтитры.

Украинский язык для СМИ

Украинский язык становится основным для телеканалов независимо от форм их собственности.

"Телерадиоорганизации независимо от формы собственности и способа распространения телерадиопрограмм и передач осуществляют вещание на государственном языке", - говорится в статье 20 проекта закона. Эфиры на других языках не должны превышать от 10 до 20% от общего вещания телеканалов.

Печатные СМИ должны выдаваться на украинском языке. Языком рекламы в Украине становится государственный язык. Книжное издательство должно печатать книги на украинском языке не менее 50% общего объема литературы, которую выдает в год. Интерфейс компьютеров, используемых в учебных целях, должен быть переведен на украинский язык.

В точках продаж печатных СМИ украиноязычных изданий должно быть не менее 50%.

Сайты по умолчанию должны загружаться украинском, но могут иметь и версии на других языках.

Фейки о законопроекте

Несмотря на слухи, языковой закон не будет распространяться на язык личного общения людей, и на религиозные обряды.

Говорить в быту только по украински никто не будет заставлять.

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Что следовало бы изменить в законопроекте?

Законопроект проанализировали в Главном научно-экспертном управлении, где советуют пересмотреть некоторые его пункты. Эффективного способа распространения украинского языка в виде бесплатных языковых курсов в законе не предусмотрено.

Общественность удивила норма о том, что государство может ограничивать ввоз в Украину книг на иностранных языках в порядке, определенном законом. Неясно, как будут обеспечивать субтитры во время спектаклей иностранных театральных трупп в маленьких городках, где для этого нет технической возможности и средств.

Как контролировать соблюдение закона?

Предлагают ввести штрафы для чиновников и других должностных лиц, уоторые не пользуются на работе украинским. За публичное оскорбление украинского языка как государственного вводят уголовную ответственность - лишение свободы до 3 лет. Есть приписка о том, что попытки ввести двуязычие или многоязычие, или предоставить официальный статус любой другой языке на всей территории государства или в отдельном регионе будут приравнивать к свержению конституционного строя. За это можно получить до 10 лет.

В случае принятия закона в Украине создадут Нацкомиссию по стандартам украинского языка. В ее функции будет входить разработка и утверждение четких стандартов использования государственного языка.

4 октября Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о языке №5670-Д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Единственным государственным языком, согласно документу, в Украине является украинский.

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