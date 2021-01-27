Супермаркеты быстрее всех переходят на украинский

- Здравствуйте. За хлебом пришли? Свеженький, утром привезли, - продавщица лет 40 предлагает товар за прилавком продуктового магазина на Минском массиве в Оболонском районе столицы 24 января. Пытается говорить на украинском. Краснеет, когда ошибается.

С 16 января украинский стал обязательным в сфере обслуживания. На нем с клиентами должны говорить работники магазинов, кафе и ресторанов, банков, заправок, спортзалов, аптек, библиотек. На государственном языке должны предлагать услуги в интернете. На украинском должны быть вывески, меню, ценники, маркировка, билеты и т.п. Информацию можно дублировать на других языках. За соблюдением норм следит секретариат уполномоченного по защите украинского. В первую неделю получили почти 200 жалоб. За повторное нарушение заведения будут штрафовать на 5,1-6,8 тыс. грн.

- Мать - коренная россиянка. Переехали в Киев 30 лет тому назад. В семье редко говорили на украинском. Плоховато знаю, - продавщица просит разрешения перейти на русский. - Я не против закона. Стараюсь наверстать упущенное по языку. Директор в этом плане суров: "Закон есть закон". Месяц практики - и буду говорить лучше, - улыбается.

Напротив - магазин разливного пива. Продавец здоровается на украинском, хотя несколько недель тому назад общался на русском.

- Государственный знаю хорошо. Без проблем перешел. По-русски говорил, потому что 90 процентов клиентов на нем заказывают. Или на суржике, - поправляет маску. - Из всех клиентов только один за неделю попросил перейти на русский: "Мне этот закон до одного места!" Другие на нем говорили, но мой украинский слушали без проблем.

За первые семь дней действия закона на несоблюдение языковой нормы больше всего пожаловались в Киеве и области - 74 раза.

В баре "Котлета" в центре Полтавы 22 января продают на вынос чай, кофе, котлеты, пирожки и чебуреки. Клиентов обслуживает смуглый мужчина.

- С вас 87 гривен, - прячет в пакет котлеты из говядины и свинины, порцию курицы с сыром. Передает 22-летней Елене Волохович в сером пуховике.

- У меня карточка. Где и какую еду вы положили? - клиентка переходит на русский, хотя заказывала на государственном.

- Почему ответили на русском? - спрашиваем.

- Автоматически. В жизни русского больше, - говорит Елена. - Оба языка родные. По-украински стараюсь общаться в общественных заведениях. О законе знаю. Он нужен, потому что живем в Украине.

Продавец не представляется.

- Трудно сразу перейти. Дома говорю на русском, - оправдывается. - Никуда не денусь. Должна буду.

В баре появляется бородатый мужчина с женой и дочерью дошкольного возраста. Работник обращается по-русски. Клиенты поддерживают.

В кондитерской "Танин Торт" на ул. Соборности до 16 января неохотно реагировали на просьбы перейти на украинский.

- Уже здороваемся с людьми правильно. Не хотим нарушать закон, - говорит кассирша Анжела Малюк, 28 лет.

В магазин заходит 34-летний Вячеслав Тимощук.

- В общественных местах говорю исключительно на государственном, - рассказывает, пока его спутница делает заказ. - Во Франции все общаются на родном языке. Стоит равняться на лучших. Языковой закон должен был появиться раньше. Наказывать за его игнорирование надо жестче.

У паба "Бир Лога" стоит мужчина кавказской внешности. Рядом на листе надпись маркером: "Глинтвейн красный 40 гр".

- В Полтаву приехал из Азербайджана, - говорит. - Знаю шесть языков, но украинский не так хорошо. Больше на суржик похож. Клиентам отвечаю так, как обращаются. Даже трижды на английском говорил за последние месяцы.

Меню в большинстве городских кафе на украинском.

- Мы заговорили на суржике - нас на нем и обслужили. Все, как обычно, - из ресторана грузинской кухни "Тот самый барашек" выходит 30-летняя Валентина. - По другим заведениях вижу, что стараются государственным пользоваться.

У черкасского торгово-развлекательного центра "Днепроплаза" стоит палатка с вывеской: "Чай - источник здоровья. Кофе - источник бодрости!"

- Надеюсь, название изменят. Но там обслуживают на украинском, - останавливается неподалеку 29-летняя Екатерина Бондаренко. - В семье все украиноязычные. Для нас это важно. Осенью поссорилась с администратор салона красоты, которая кричала: "Я плохо говорю на украинском! Как это вы в Украине не понимаю русский?" Пришлось идти в другое заведение.

У киоска "Аптекарь" подтягивает маску на нос 53-летний Николай Загородний.

- Раньше не замечал надпись на русском, - говорит. - Никогда не имел претензий к языку обслуживания. Можно быть русскоязычным, но большим патриотом, чем другие. Вон в Верховной Раде на украинском вещают, и толку?

В офисном центре в центре города имеет кабинет красоты 26-летняя Маргарита Гончар.

- Раньше если со мной говорили по-русски, я на нем и отвечала. Сейчас так не делаю. Комфортно общаться на украинском. Да и страшно нарваться на какого-то активиста. Потом напишет в соцсетях, - убирает рабочее место после клиентки.

- Я уже попадала в языковой скандал, - присоединяется к разговору коллега Елена, 35 лет. - Сама из Днипра. Работала в Киеве. Просила постоянную клиентку разговаривать на русском. А она взяла и написала обо мне в интернете. Посыпалась критика. Сказали уволиться

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- У нас половина продавцов - из пригорода. И раньше говорили на украинском. Теперь только с облегчением вздохнули, - говорит кассирша харьковского супермаркета АТБ 27-летняя Елизавета Мутова. - Для тех, кто не знает языка, напечатали шпаргалки с перечнем основных фраз: "Здравствуйте", "Пакет нужен?", "У вас есть карта?" Другие слова каждый вставляет, как может. Люди стараются.

В Харькове ценники на украинском выставили во всех супермаркетах. На государственном выписана информация для покупателей. На русский часть кассиров переходят, когда на нем отвечают покупатели. Но большинство пользуются украинским, говорят торговцы.

- Крупные сети хорошо придерживаются языковой закон, - из магазина мясных изделий в районе Новые Дома выходит Максим Штефив, 43 года. - В спальных районах магазины не такие ответственные. В этом заведении я только от третьей работницы услышал государственный.

В магазине косметики рядом продавщица игнорирует обращение на украинском.

- Никто вас не слышал! А мы так привыкли говорит, - отрезает на замечания.

Языковую норму начали выполнять в медицинском центре "Доктор Алекс".

- Поражена. За администраторами и врачами на украинский переходят и клиенты, - говорит 44-летняя Светлана Дубина. Делала в центре рентген. - Медики только теряются, когда начинают употреблять термины. Это должны подтянуть.

На стеклянных дверях магазина "Продукты" в центре Львова на скотче висит листок с просьбой: "Пожалуйста, надевайте маску".

- Коренная львовянка. Говорю на украинском, - продавщица 62-летняя Ольга Петровна отпускает двум клиентам булку и пакет молока. - Многие туристы с востока обращаются на русском. Некоторые пытаются на государственном, но получается смешно. Полякам на пальцах или калькуляторе показываю, сколько должны заплатить. Для меня закон ничего не изменил. Но должен быть, чтобы покончить с последствиями русификации.

- В нашем спальном районе все на украинском обслуживают, - рассчитывается за литровую бутылку воды Иванна Прокопец, 50 лет. - Только одна была русскоязычная. Ее родители при Союзе сюда из Воронежа переехали. Украинский принципиально не выучила. Люди жаловались, так владелец ее премии лишал. Когда ввели языковую норму - уволил.

6,8 тысячи гривен составляет максимальный штраф за нарушение языкового закона работниками сферы услуг. Минимальный - 5,1 тыс. грн. Будут выписывать заведениям, на которые уполномоченному по защите языка пожалуются клиенты. Тот назначит проверку. Если обнаружит нарушения, даст 30 дней на устранение. При нарушении языкового закона поставщиком услуг во второй раз в течение года - будут штрафовать.

Полностью языковой закон заработает в 2030-м

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года. "За" проголосовали 278 народных депутатов, "против" - 38, воздержались - семь, не голосовали - 25. Он вступил в силу 16 июля 2019-го. Действие части статей отсрочили, чтобы было время на подготовку их выполнения. Сейчас обязательно должны пользоваться украинским языком чиновники, медики, работники правоохранительных органов, военнослужащие, судьи, адвокаты, работники образования и нотариусы. Только на украинском должны быть реклама, афиши, вывески, дорожные знаки, надписи в транспорте. На украинском нужно проводить спортивные мероприятия. Он стал обязательным во всех средних государственных школах.

В июле 2021 года на украинский язык перейдут все культурные и развлекательные мероприятия, выставки и учреждения туризма. С 2022-го украиноязычную версию должны иметь все национальные печатные издания и информационные сайты, порталы компаний, органов власти, государственных и коммунальных учреждений, интернет-магазинов.

Через три года на украинском перейдут региональные СМИ. С 2030-го только на украинском будут сдавать внешнее независимое оценивание в школах.