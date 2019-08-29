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пятница, 30 августа 2019 07:46

"Русский язык - проблема, которая помогает врагам раскалывать Украину"

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- С началом войны с Россией я начал интересоваться украинской историей и языком. Тогда познакомился с девушкой из Львова и влюбился в нее. Пришлось определяться: украинизироваться или оставить все, как есть. Стать Андрієм или быть Андреем. Задумался, каким я буду для общества полезнее. И выбрал украинский язык, - говорит публицист 22-летний Андрей Сабинич из Днипра. Он уже два года живет во Львове.

Вспоминает, что в родном городе никогда не было четкой позиции. Там нормально относились к Виктору Медведчуку, но и не хотели быть под Россией. Днипро - русскоязычный город с индустриальной культурой.

- Распространено то, что называют "паханатом", - рассказывает. - Криминальные элементы воспринимаются как альтернативная власть. Люди не доверяют чиновникам и признают власть олигархов. Майдан и война начали изменения. Но выборы выявили, что пророссийские силы пользуются популярностью в области до сих пор.

У меня возникло отвращение к Днипру. Слабые позиции украинского языка на востоке и юге связаны с тем, что украинские СМИ пользуются старыми формами. Зато блогер Шарий (бывший украинский журналист Анатолий Шарий создал видеоблог на "Ютюб", где высмеивает украинские СМИ, символики и власти. Живет за рубежом. - ГПУ) имеет там бешеную популярность. Он умеет манипулировать, говорит то, что хотят слышать люди. Мы еще не научились противодействовать ему. Ни государственные, ни общественные организации не могут превзойти влияние российских блогеров и музыки. В Днипре популярный российский рэп. Молодежь, которая его слушает, не говорит на украинском.

Русскоязычный украинец может быть патриотом. В 2014-ом в военкомате видел очереди из русскоязычных мужиков за 40. Они готовы бросить все и уйти защищать страну. Но все должны понимать, что русский язык - проблема, которая помогает врагам раскалывать Украину. Поэтому все должны знать украинский и уважать его. Это основа государственности.

Есть два пути повышения престижа языка. Первый имеет экономическую подоплеку, это как в Эстонии. Она достигла экономического благосостояния и обладает благоприятными условиями для инвестирования. Поэтому все свое там уважают. Второй пример - Россия, где агрессивно продвигают язык. Пропагандисты тотально используют все государственные каналы. Но я считаю, что это не подходит для нашей идентичности.

Переход на украинский должен быть сознательный и добровольный. Агрессивная политика не даст положительного эффекта.

Язык - это не одежда, не внешняя форма. Это больше содержание. Чтобы это понимали и стремились владеть украинским, должны популяризировать его.

Андрей Сабинич пишет статьи для русскоязычного сайта "Токар.юа". Говорит, что люди готовы платить за качественный украиноязычный продукт, считают его более правдивым. Информацию на русском начали воспринимать предвзято.

- Наши читатели делают пожертвования. Если бы им не нравилось содержание, то этого не делали бы - говорит Сабинич. - Да знаем, что есть поклонники не только в Украине, но и за рубежом. В статьях доступно объясняем процессы, которые происходят в обществе, науке и технологиях. Аналогично существуют сервисы с подпиской, на которых можно послушать украинскую музыку или посмотреть видео - "Нетфликс", "Ютюб-музыка". Они стоят около 250 гривен в месяц. Многие украинцы ими пользуются, не качают пиратскую продукцию и не используют русскоязычную.

Количество украиноязычных СМИ выросло, многие онлайн-изданий включили украиноязычные версии. Но теперь у них новая задача - квалифицированно разбираться с вражеской пропагандой и давать правильные ответные информационные удары.

Автор: Игорь ШЕВЧУК
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Дата
30
августа

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