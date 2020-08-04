"Молодежь не видит смысла в противостоянии за чужой язык"

 
Ексклюзивы
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 1584
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 405
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18414
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3681
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 909
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6822
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 972
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 828
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 612
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
Интервью
1/5
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 441
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 1584
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6822
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 729
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 612
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 августа 2020
Просмотров: 126
Голос перепілки
Вночі вийшов з хати. Світили тільки зорі, без місяця. Стояв і слухав прохолодно-переливчасті співи цвіркунів. І враз на тій самій ноті, до них ...
четверг, 06 августа 2020 05:46

"Молодежь не видит смысла в противостоянии за чужой язык"

  Комментировать
 

— С детства вокруг меня все говорили на русском. Считал, что украинский знаю и при необходимости смогу перейти на него. Изменил это мнение после поездки с друзьями во Львов на футбол в 2010-ом, — рассказывает 26-летний Вадим Поздняков из Харькова. Работает маркетологом.

Общаясь с львовянами, запинался. Получалось, как у Николая Азарова. Было неприятно. Когда вернулся, изменил настройки языка страниц в социальных сетях, начал слушать больше украинской музыки, смотреть фильмов, читать книг. Говорил на обоих языках, а потом только на украинском

Участвует в проекте "Мова. Харків". Собирают и публикуют истории харьковчан, которые перешли на украинский. Планируют снимать ролики о каждом. Готовят к запуску сайт с интерактивной картой заведений, где обслуживают на украинском. Будут писать о преподавании в вузах.

— После принятия языкового закона ситуация изменилась. Мэр Геннадий Кернес начал вести сессии горсовета на украинском. В заведениях общепита появились украиноязычные меню, — говорит Вадим Поздняков. — Если раньше они были в каждом 10-м, сейчас вдвое больше. На украинский переходят и кассиры. Большинство местных СМИ запустили украиноязычные версии страниц.

До 2014 года услышать украинский в спальных районах можно было очень редко. Сейчас случается ежедневно. В городе многие поддерживают идею перехода на украинский. Но колеблются, боятся негативной реакции окружения. Пытаемся показать, что не надо стесняться.

Как убеждаете предпринимателей украинизировать их заведения?

— Никого насильно не заставляли и не давили. Пытались договариваться. Писали письма, подходили и общались. Начинали с меню. Объясняли, что и для чего надо сделать, давали время. Первый аргумент — языковой закон. Второй — занесение их кафе или ресторана на карту лояльности к украиноязычным. И это действовало. Но из-за карантина каждое пятое заведение, из тех, к кому обращались, закрылось. Поэтому решили взять паузу. Продолжим осенью. Возьмемся за вывески. Есть владельцы с откровенной антиукраинской позицией, но пока что никто не конфликтует. Будем работать и с ними. Возможно, придется судиться. Украинизированные заведения будем популяризировать.

Депутат Чугуевского городского совета на Харьковщине Руслан Овчаренко назвал украинский язык "умственно отсталым". Накажут ли его за это?

— Активист Святослав Литинский подал на него в суд. Расследование может продолжаться до полгода. Я скептически отношусь к возможному наказанию, но нервы Овчаренко попортят. Он украинофоб. Удивляюсь, почему его раньше не арестовали и не отправили в Россию в обмен на наших людей. Участвовал во всех пророссийских мероприятиях в Харькове. Среди его друзей в соцсетях бойцы незаконных вооруженных формирований. Он действует на грани закона.

16 июля в городе прошел митинг против законопроекта нардепа Максима Бужанского, который должен был разрешить обучение на русском в школах. Вопрос актуален для Харькова?

— Митинг поддержали почти 200 человек. Для утра буднего дня, еще и в период отпусков, это очень много. Даже на важные акции местного значения приходят меньше. Пророссийские силы не вмешивались. Проявляют себя преимущественно в интернете. Физического противостояния между нами нет.

В Харькове еще много русскоязычных школ. С ними надо прощаться. В России нет ни одной украиноязычной, хотя украинцев там — несколько миллионов. Все на факультативах. Если кто-то хочет в Харькове учиться на русском, это должно происходить не за государственный счет. Пусть создают воскресные школы и нанимают преподавателей. Закон Бужанского — больше политическая игра.

Но такие игры влияют на людей. Удастся ли в этих условиях удержать темпы украинизации?

— Изменения в языковой закон и иные инициативы пророссийских сил — заигрывание с обществом перед местными выборами. Бывшие "регионалы" видят, что избиратели отворачиваются от "слуг". Хотят их перехватить. Власть пытается угодить всем, чтобы удержать рейтинг.

Участвую в декоммунизации населенных пунктов по всей стране. Заметил, что украинского стало намного больше. Особенно в Сумах, Полтаве, Черкассах. Люди раскусили миф, что русский — чужд городским. В 2014-ом в Харькове могли избить за сине-желтую ленту, не говоря уже о языке. Сейчас такого нет. Люди стали сознательнее.

Социология показывает, что большинство выступают за единый государственный язык. Русский отстаивает старшее поколение. Естественно, их количество уменьшается. Молодежь не видит смысла в противостоянии за чужой язык.

Автор: Михаил ТАНАСИЙЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Молодежь не видит смысла в противостоянии за чужой язык"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Переброшены машины, стертые в пыль дома - фоторепортаж Reuters с эпицентра взрыва в Бейруте
Переброшены машины, стертые в пыль дома - фоторепортаж Reuters с эпицентра взрыва в Бейруте
20
 Просмотров: 14814
Певица Ирина Федишин поразила сексуальными фото
Певица Ирина Федишин поразила сексуальными фото
9
 Просмотров: 12519
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
7
 1 Просмотров: 11187
Знать, чтобы не опозориться: как правильно есть известные блюда
Знать, чтобы не опозориться: как правильно есть известные блюда Просмотров: 8496
Нардеп публично извинился перед женой за обвинения в измене и драку
Нардеп публично извинился перед женой за обвинения в измене и драку
 Просмотров: 7929
Мова
"Есть дети, которые плохо знают язык, им трудно выражать мысли. Но они не против учиться"
"Есть дети, которые плохо знают язык, им трудно выражать мысли. Но они не против учиться" Просмотров: 270
300 человек требуют остановить сворачивание украинизации
300 человек требуют остановить сворачивание украинизации Просмотров: 27
Языковой закон хотят изменить
Языковой закон хотят изменить Просмотров: 189
"Чтобы не утратить достижений, должны ежедневно разговаривать на украинском"
"Чтобы не утратить достижений, должны ежедневно разговаривать на украинском" Просмотров: 63
"Этот документ писался для украинцев, которые хотят иметь свое государство"
"Этот документ писался для украинцев, которые хотят иметь свое государство" Просмотров: 387
Больше всего комментируют
14
Самолет Путина приземлился в Крыму. Ранее туда прибыл Медведчук - СМИ
10
Кортежи Зеленского даже не снились Порошенко - мэр Днепра Филатов
4
Кравчук предлагает сделать Донбасс свободной экономической зоной
4
Партия "Слуга народа" планирует создать коалицию с ОПЗЖ - СМИ
2
Требований по особому статусу Донбасса в Минских соглашениях нет - Кравчук
Голосов: 570
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua