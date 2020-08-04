"Молодежь не видит смысла в противостоянии за чужой язык"

— С детства вокруг меня все говорили на русском. Считал, что украинский знаю и при необходимости смогу перейти на него. Изменил это мнение после поездки с друзьями во Львов на футбол в 2010-ом, — рассказывает 26-летний Вадим Поздняков из Харькова. Работает маркетологом.

Общаясь с львовянами, запинался. Получалось, как у Николая Азарова. Было неприятно. Когда вернулся, изменил настройки языка страниц в социальных сетях, начал слушать больше украинской музыки, смотреть фильмов, читать книг. Говорил на обоих языках, а потом только на украинском

Участвует в проекте "Мова. Харків". Собирают и публикуют истории харьковчан, которые перешли на украинский. Планируют снимать ролики о каждом. Готовят к запуску сайт с интерактивной картой заведений, где обслуживают на украинском. Будут писать о преподавании в вузах.

— После принятия языкового закона ситуация изменилась. Мэр Геннадий Кернес начал вести сессии горсовета на украинском. В заведениях общепита появились украиноязычные меню, — говорит Вадим Поздняков. — Если раньше они были в каждом 10-м, сейчас вдвое больше. На украинский переходят и кассиры. Большинство местных СМИ запустили украиноязычные версии страниц.

До 2014 года услышать украинский в спальных районах можно было очень редко. Сейчас случается ежедневно. В городе многие поддерживают идею перехода на украинский. Но колеблются, боятся негативной реакции окружения. Пытаемся показать, что не надо стесняться.

Как убеждаете предпринимателей украинизировать их заведения?

— Никого насильно не заставляли и не давили. Пытались договариваться. Писали письма, подходили и общались. Начинали с меню. Объясняли, что и для чего надо сделать, давали время. Первый аргумент — языковой закон. Второй — занесение их кафе или ресторана на карту лояльности к украиноязычным. И это действовало. Но из-за карантина каждое пятое заведение, из тех, к кому обращались, закрылось. Поэтому решили взять паузу. Продолжим осенью. Возьмемся за вывески. Есть владельцы с откровенной антиукраинской позицией, но пока что никто не конфликтует. Будем работать и с ними. Возможно, придется судиться. Украинизированные заведения будем популяризировать.

Депутат Чугуевского городского совета на Харьковщине Руслан Овчаренко назвал украинский язык "умственно отсталым". Накажут ли его за это?

— Активист Святослав Литинский подал на него в суд. Расследование может продолжаться до полгода. Я скептически отношусь к возможному наказанию, но нервы Овчаренко попортят. Он украинофоб. Удивляюсь, почему его раньше не арестовали и не отправили в Россию в обмен на наших людей. Участвовал во всех пророссийских мероприятиях в Харькове. Среди его друзей в соцсетях бойцы незаконных вооруженных формирований. Он действует на грани закона.

16 июля в городе прошел митинг против законопроекта нардепа Максима Бужанского, который должен был разрешить обучение на русском в школах. Вопрос актуален для Харькова?

— Митинг поддержали почти 200 человек. Для утра буднего дня, еще и в период отпусков, это очень много. Даже на важные акции местного значения приходят меньше. Пророссийские силы не вмешивались. Проявляют себя преимущественно в интернете. Физического противостояния между нами нет.

В Харькове еще много русскоязычных школ. С ними надо прощаться. В России нет ни одной украиноязычной, хотя украинцев там — несколько миллионов. Все на факультативах. Если кто-то хочет в Харькове учиться на русском, это должно происходить не за государственный счет. Пусть создают воскресные школы и нанимают преподавателей. Закон Бужанского — больше политическая игра.

Но такие игры влияют на людей. Удастся ли в этих условиях удержать темпы украинизации?

— Изменения в языковой закон и иные инициативы пророссийских сил — заигрывание с обществом перед местными выборами. Бывшие "регионалы" видят, что избиратели отворачиваются от "слуг". Хотят их перехватить. Власть пытается угодить всем, чтобы удержать рейтинг.

Участвую в декоммунизации населенных пунктов по всей стране. Заметил, что украинского стало намного больше. Особенно в Сумах, Полтаве, Черкассах. Люди раскусили миф, что русский — чужд городским. В 2014-ом в Харькове могли избить за сине-желтую ленту, не говоря уже о языке. Сейчас такого нет. Люди стали сознательнее.

Социология показывает, что большинство выступают за единый государственный язык. Русский отстаивает старшее поколение. Естественно, их количество уменьшается. Молодежь не видит смысла в противостоянии за чужой язык.