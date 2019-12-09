Завезли рекордное количество белорусской картошки

— Картошка дешевеет. Это связано с рекордным импортом. Например, в неурожайный 2010 год завезли в Украину 20 тысяч тонн картофеля. В этом сезоне только за август-ноябрь — почти 200 тысяч тонн, — говорит эксперт плодоовощного рынка Татьяна Гетьман, 39 лет.

— Картофель продолжают импортировать, но меньшими темпами. Рынок насытился. Поэтому цена в опте упала до 7-8 гривен за килограмм. Одинаково стоит украинская и белорусская. В то же время последняя почти вдвое дешевле в самой Беларуси. У нас к стоимости добавляются расходы на транспортировку, наценку перекупщиков. Традиционно самый дешевый картофель-в конце августа-начале сентября. В этом году в этот период ее продавали дороже. В прошлые годы фермеры часть картошки закладывали на хранение, а остальное сразу продавали. Поэтому цена в начале осени была низкая. В этом году то, что вывезли на базары, оптовые торговцы перекупили. Заложили в хранилища. Картофель стремительно подорожал из-за дефицита. Чтобы уменьшить стоимость, ее начали возить из Беларуси.

Украина и в дальнейшем будет покупать заграничную картошку. Поэтому дорожать она не будет.

Наоборот, цена может упасть, если украинские фермеры выйдут на рынок со своей продукцией. Ее преимущественно держат в хранилищах, надеются позже выгодно продать. На рынке есть отечественная продукция. Та, которая из-за плохого качества долго не может лежать в хранилищах. Или производителям негде ее хранить.

В декабре начал дорожать лук. Это единственный овощ борщевого набора, стоимость которого растет с началом зимы. Остальные дешевеют или цены стоят на месте. За первые дни декабря лук добавил 5-7 процентов стоимости. Цены в регионах отличаются. В Херсоне за килограмм в опте просят 4,8–5,5 гривны, во Львове — 6,5–7 гривен. Рост происходит из-за экспорта отечественной продукции за границу. Больше всего нашего лука закупают Молдова, Румыния, Польша. Также спрос на внутреннем рынке больше, чем реальное предложение.

Низкая цена на морковь. Оптом стоит от 3 до 5 гривен за килограмм. Некоторые фермеры в южных областях отказываются собирать морковь. Потому что себестоимость продукции и расходы на оплату труда выше. Цены обвалились из-за большого предложения. Два предыдущих года морковь стоила рекордно дорого. Поэтому посадили ее много. Не дорожают свекла и капуста. Последнюю в среднем продают по 4,5 гривны, свеклу — 4,4.