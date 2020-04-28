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четверг, 30 апреля 2020 00:00

"Заробитчанам" будут предлагать доступные кредиты

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200 украинцев полетели в Финляндию собирать клубнику. Самолет оплатили местные фермеры. Люди две недели будут сидеть на карантине в домах, которые им предоставят работодатели. Потом выйдут работать.

Готовы также оплатить самолеты для украинцев польские и немецкие работодатели. Люди нужны на сезонные работы.

— Брали тех, кто уже трудился в Финляндии. Мне фермер отправил приглашение в конце марта. Шесть лет собираю у него клубнику. Работа физически тяжелая, но прибыльная. За сезон зарабатываю не менее 60 тысяч гривен. Работаю по полгода. С мая собираем спаржу, затем — клубнику. Далее малину и горох, — рассказывает 37-летняя Виктория Удод из Винницы. — Всех селят в деревянных домах. День проживания обходится в 4 евро — 117 гривен. Но в день можно заработать от 30 до 100 евро. Это 880-2900 гривен. Фермеры бесплатно дают картошку, зелень. Клубнику можно брать с поля сколько угодно.

Сначала боялась ехать. Потом передумала, сидеть в Украине нечего. Сын — школьник, мама — пенсионерка. Сбережения почти закончились. Зимой я работала дома поваром в кафе. Платили немного. После объявления карантина персонал сократили. Недавно хозяин заведения предупредил, что не будет открываться. С собой закупила муку, крупы. В Финляндии они дорогие. Буханка хлеба стоит 60 гривен. Фермеры нам дают хлебопечки, чтобы сами пекли.

В Украину вернулись 2 млн трудовых мигрантов, сообщили в правительстве. Им будут предлагать доступные кредиты на собственное дело, чтобы оставались работать дома. Также обещают создать новые рабочие места в социальной, бюджетной сферах, на строительстве и ремонте дорог.

— Все зависит от того, какие условия предложит правительство, — говорит 42-летний Вадим Герасименко из Львова. — Я бы открыл что-то связанное с переработкой ягод, фруктов, овощей. В прошлом году работал в службе перевозок и знаю, что украинские ягоды ценят. Если будут давать кредит под 1-3 процента, останусь дома. Иначе снова поеду дальнобойщиком за границу.

— В Польше на складе перебирала овощи. Вернулась домой только потому, что закончилась рабочая виза. У меня была зарплата 600 евро — 17,5 тысячи гривен, за жилье не платила. Немного испорченные продукты владелец отдавал даром. Имела вдоволь овощей и фруктов на приготовление пищи. На работе выдавали униформу, бутерброды и чай на обед. Попыталась устроиться на подобную работу дома. Зарплата в три раза меньше. А рабочий день длиннее на 2 часа. Как только откроют границы, поеду снова, — говорит 47-летняя Елена Бороздина из Киева.

Автор: Валентина МУРАХОВСКАЯ
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