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четверг, 27 июня 2019 07:35

За прорывы в доме расплачиваются жители без счетчика

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77-летняя Раиса Милокост живет в доме "хрущевка" в Черкассах по ул. Смелянский более 50 лет.

- Заселились в 1965-м, когда дочери Елене было 6 месяцев. Получила квартиру по государственной очереди. Покойный муж Николай работал прорабом на стройке. В "хрущевке" живут в основном те, кто заселился еще при Союзе. Мы платили за коммунальные услуги в квартире 12 рублей. Муж получал 120 рублей на строительстве, а я 60, работала медицинской сестрой.

Наш дом строители из организации "ДСК" делали на совесть, потому что для своих сотрудников. Когда пристраивала балкон на первом этаже в спальню и на кухню, разбивала стены. Увидели, что сделаны из панели, керамзита, стекловаты и снова панели.

Поставила пластиковые окна. Одна комната на центральную улицу выходит, но звукоизоляция хорошая. С соседями дружим. Вечером мои давние подруги выходят на лавочку и зовут с собой. Люди дружные, помогают друг другу.

Сейчас дом нуждается в срочном ремонте, но денег на него нет. Крыша течет. С трубами давно проблемы. Мы писали письма в министерство, никакой помощи. В подвале трубы с горячей водой, идущие к соседнему дому, постоянно прорывают. Чиновники отмахиваются. Говорят, что план есть, но нет денег на ремонт.

Надо трубы по улице пускать в обход подвала. Стоит несколько миллионов. ЖЭКов уже нет. Сделали тендер на обслуживание дома. Я раньше платила за это 146 гривен. Теперь надо платить 250. Обещали дворников, а их нет. Во дворе беспорядок, подъезды сами убираем. Мы за свои деньги поставили замок кодовый. За вывоз мусора - 40 гривен с человека. В нашем доме стоят газовые колонки, поэтому нет проблем с горячей водой. Раньше за холодную воду платила до 50 гривен. А за последние три месяца получала платежку по 150 грн. Поставила счетчик. Посчитала, что на 27 гривен воду накрутила. Я живу одна. Воду использую только, чтобы помыться. За тех, кто не платит, за прорывы в доме расплачиваются жители без счетчика. Выписывали, сколько хотели.

Летом те, кто на верхних этажах, очень страдают от жары. Панель нагревается и сильно парит.

На первом этаже живут за решеткой, как в тюрьме, так как очень грабят. Нас обокрали в 1990 году. Мы ездили на заработки в Германию, Монголию. Был дом полная чаша. Поехали в село копать картошку, приехали, а дома пусто. Вынесли все: немецкую посуду, хрусталь, дубленки из Монголии. Ничего не нашли. Себя хвалю только за то, что застраховала все на 7 тысяч рублей. А вынесли на 15 тысяч. Тогда знакомые в милиции были, дали справку, что не удалось никого найти, поэтому сразу получила страховку.

Под окнами клумбу сажаю. У нас там розы цветут. Когда не было счетчика, из окна поливала все, а сейчас три-четыре ведра вылью и все.

30 тысяч долларов стоит самая дешевая двухкомнатная квартира в "хрущевке" в Киеве. Ее площадь - 40 кв. м, требует капитального ремонта. Вход в санузел - из кухни. Большие помещения предлагают по $35-40 тыс. В основном продается жилье без ремонта. Надо менять окна, газовую колонку, сантехнику, полностью восстанавливать балкон. Минусами такого жилья риелторы называют: низкие потолки, тонкие стены, смежные комнаты, общий санузел. Трехкомнатную "хрущевку" без ремонта на первом этаже можно купить за $39 тыс. В аренду двухкомнатные "хрущевки" предлагают от 7500 грн.

Автор: Ирина ШЕВЧЕНКО
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