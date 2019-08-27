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среда, 28 августа 2019 05:00

"Все плачут, что нет работы. На самом деле не хотят работать"

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42-летний Валерий Лантух из Львова четыре года назад открыл мини-пекарню. Выпечку продавал по области. Сейчас есть заказ из Тернопольщины и Ивано-Франковской области. Хочет расширить производство. Для этого нужно увеличить штат сотрудников.

- Когда мы с женой начинали бизнес, то пытались обходиться собственными силами, помощью родственников. В пекарне были задействованы теща с тестем, мои родители, брат. Его жена вела бухгалтерию. Сами покупали продукты, месили, пекли, искали клиентов и развозили выпечку по магазинам. Все работало, как хорошо сбалансированный организм. Но у каждого - своя жизнь. Поэтому пришлось брать работников с улицы, - рассказывает Валерий Лантух. - Сначала искал среди знакомых. Приглашал дальних родственников. Потом понял, что так не стоит делать. Он тебе брат в пятом колене, а ведет себя будто совладелец бизнеса. Когда приходит зарплата, морщится. Как будто бесплатно весь месяц работал. Поэтому решил искать людей через объявления. Никогда не думал, что это просто. Все плачут, что в Украине нет работы. На самом деле люди не хотят работать. У меня пекари получают 10-12 тысяч гривен. Работают по сменам. Но более полугода никто не задерживается. Зимой с работниками проще. Начинается лето - все собираются на сезонные работы в Польшу. У одной женщины спрашиваю, какая там зарплата. Говорит, 500-600 евро, работает ежедневно. Получается, что зарабатывает меньше, чем дома.

Труднее всего найти водителей. Товар надо развозить быстро. Поэтому ищу ответственного работника. Уже пять уволил. Один после каждой зарплаты на два-три дня шел в запой. Второй постоянно опаздывал.

- Иногда по объявлению звонят по 100 человек. Устраиваться на работу приходят не больше десяти. Работать остается один, - говорит предприниматель из Черкасс 43-летний Олег Дроботенко. Строит коттеджи под Киевом.

- У многих предпринимателей нехватка кадров не потому, что люди выезжают на заработки. Большинство граждан живут сегодняшним днем. Пришел, отработал, получил деньги. Что-то не понравилось - не вышел на работу. Поэтому и не оформляются официально. Поскольку при недостаче руководитель может вычесть из зарплаты. Выгодно просто получать 500 гривен в день. Недавно у кума работник на жатве сжег электрическое оснащение комбайна. Что-то неправильно подключил. На следующий день не вышел на работу.

С недобросовестными работниками проблема во многих организациях, фирмах. Интересно, что за рубежом наши люди подобного себе не позволяют. Если собирается бригада из украинцев, то может один попадется ленивый или недобросовестный. Но и он потом подтягивается. В моих бригадах есть и такие, которые просят указывать на недостатки. Хотят развиваться и карьерного роста. Если вижу, что человек старается, благодарю премией. С недавних пор над бригадой ставлю смотрителя. Ему плачу большую зарплату. Он отвечает за техническое состояние инструментов, их сохранение.

Почему работаете за границей?

Тарас Куцый, 47 лет, Львов:

- Три года работаю водителем общественного транспорта в Польше. За границу уехал после того, как дома за год поменял четыре работы. Сначала во Львове работал водителем городской маршрутки. Автобус давно нуждался в ремонте, но перевозчик закрывал на то глаза. Говорил: пока едет - пусть. Уволился, сел на междугородную маршрутку. Там автобус получше попался, но с досадными пассажирами. Большинство - пенсионеры. Все с удостоверениями на бесплатный проезд. За день выслушивал массу проклятий. Не выдержал. Знакомый предложил возить руководителя банка. Меня хватило на три месяца. Начальник весь негатив выливал на меня. Устроился в супермаркет. Но меня не предупредили, что надо не только развозить товар, но и разгружать. В Польше есть напарник. Работаем по три месяца. Меня не сразу допустили к работе. Сначала прошел трехмесячное обучение, подтвердил квалификацию. Когда сел за руль автобуса, впервые почувствовал себя человеком. Удобное сиденье, кондиционер, надел белую рубашку. Получаю более 19 тысяч гривен.

Светлана Олефир, 44 года, Черкассы:

- Работаю маляром-штукатуром много лет. В нашем городе заработки небольшие. Например, за поклейку обоев беру 50 гривен за квадратный метр. В Киеве платят вдвое больше. В прошлом году пригласили на работу в Австрию. Платили за поклейку обоев по 300 гривен за квадрат. Шпатлевка в Черкассах стоит от 80 гривен квадратный метр, в Австрии - 700.

Елена Малик, 48 лет, Чоп, Закарпатская область:

- Дома работала на заводе, где складывают платы на электронику. График - три дня работаешь, столько же дома. Был бесплатный обед, давали по 15 минут на перекуры. Зарабатывала 7тысяч гривен. Потом дочка вышла замуж, сын поступил в университет. Зарплаты ни на что не хватало. Знакомые предложили поехать в Чехию на заработки. Устроилась на завод фасовать продукты питания. Получаю 15 тысяч гривен. Жилье дают бесплатно.

Автор: Юлия ЛИПИЧ, Любовь КАРНАРУК
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