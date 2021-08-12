- Уборка урожая подсолнечника в этом году задержится на две-три недели. Семечки будут покупать по 600 долларов за тонну, контракты уже заключены. В прошлом году фермеры продавали подсолнечник по тысяче долларов. Был плохой урожай, - рассказывает аграрный эксперт Елена Нероба, 37 лет.

- С момента попадания семян на завод для переработки и до того, как продукт поступает на полки в магазины может пройти до четырех месяцев. Поэтому сегодня надо оглянуться на четыре месяца назад. Посмотреть, сколько фермеры просили за семена, по какой цене покупали переработчики, сколько стоило масло на мировых рынках. Так поймем, почему на масло держится высокая цена.

В этом году ожидают большой, едва ли не рекордный урожай подсолнечника. Погода была благоприятная и посевные площади у нас достаточно большие. Когда урожай пойдет массово, цена должна снизиться. В прошлом году стоимость доходила до 1800 долларов за тонну сырого масла. Сейчас немного выше 1200. Поэтому можно ожидать, что скоро в магазинах стоимость масла уменьшится. Еще есть фактор, который не зависит от переработчиков. Торговые сети реализуют товары по цене, которая им выгодна. В Украине никто не контролирует наценку.

У нас достаточно производителей масла. Имеем перерабатывающие мощности - 24 миллиона тонн. Но не все предприятия делают рафинацию, дезодорацию. То есть изготавливают из сырого масла готовый продукт. Чуть больше трети имеют такие возможности. Проблема в том, что мы производим ежегодно более 6 миллионов тонн масла. И только 400 тысяч потребляется внутри страны. Внутренний рынок для производителя - не главный. Основные покупатели за рубежом. Цена в Украине будет такой же, как для зарубежного потребителя. Главные покупатели нашего масла - Евросоюз, Индия и Китай. Это 75 процентов экспорта. В любой стране две из трех бутылок подсолнечного масла на полке - родом из Украины. Мы номер один в мире. Каждый седьмой доллар, поступающий в бюджет от экспорта - за продукты переработки подсолнечника.

Есть прогнозы, что стоимость литра масла в Украине возрастет до 100 гривен. Это возможно, если будет чрезвычайная ситуация. Например, начнутся дожди, как в Китае или Германии. Все смоет. Тогда она и до 300 гривен подскочит. На сегодняшний день цена сложилась такая, какую видим. К концу осени масло должно подешеветь. То, которое сейчас стоит 70 гривен, будет по 55 за литр.