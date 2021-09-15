В прошлом году платили на две гривны дороже

- Урожай картошки на 20 процентов больше, чем в прошлом году. Но много мелкой. Причина - избыток влаги. Летом почти месяц не было дождей. А потом каждый день лило. При таких условиях клубни долго вяжутся и не успевают вырасти, - говорит 54-летний Сергей Ищенко, фермер из села Междуречье на Черкасщине. На протяжении 30 лет выращивает картофель, выводит новые сорта. Имеет более 150 видов.

- Картошкой засадил 3 гектара. Это настолько непредсказуемая культура, спрогнозировать урожай почти нереально. А еще в Украине нет соответствующей техники, чтобы ее обрабатывать. Немцы и голландцы трактором со скобой подворачивают землю с глубины 70 сантиметров. Затем пересевают на решете от комков и камней. Получается рыхлый грунт. Из него делают гребни и в них сажают картошку. Так добиваются урожайности 70 тонн с гектара. И еще они сажают спаренными рядами. Расстояние до следующих - 90 сантиметров. В Украине обеспечить такой урожай без специальной техники можно, если будет соответствующая влажность, температура, защита и питание растений. Но у нас, как не одно, то другое прерывается. Сажаем 3 тонны на гектар, получаем урожай 30 тонн. Это стандартная норма выращивания, которая была в советские времена.

Посадочный материал нужно менять на обновленные или новые сорта каждые пять лет. Так делают за рубежом. В Украине же этим не занимаются. Как результат - урожай будто и не плохой, но качество не идеальное. Сверху картофель поврежден преимущественно паршой и фитофторозом. При хранении проявляется сухая и кольцевая гниль. Болезни переносятся на будущий урожай. У нас мало хозяйств занимаются выращиванием семенного картофеля. Раньше лаборатории были по всей Украине, теперь - единицы.

Также есть проблема сбыта. К нам много завозят картофеля из Беларуси. Несмотря на то, что хватило бы и украинского. У фермеров скупают в этом году по 4 гривны. В прошлом году платили на 2 гривны дороже. В отдаленных селах перекупщики платят по 3 гривны за килограмм. А это уже ниже себестоимости картофеля.