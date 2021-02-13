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воскресенье, 14 февраля 2021 05:25

Казнили одного из самых кровавых маньяков

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Автор: Телеканал 24
  Андрей Чикатило родился в селе Яблочное на Сумщине. После окончания училища переехал в Россию и получил еще 3 высших образования. Работал на различных должностях - от инженера до учителя в школе и воспитателя в ПТУ
Андрей Чикатило родился в селе Яблочное на Сумщине. После окончания училища переехал в Россию и получил еще 3 высших образования. Работал на различных должностях - от инженера до учителя в школе и воспитателя в ПТУ

27 лет назад 14 февраля в Новочеркасской тюрьме в Ростовской области России казнили убийцу, педофила, некрофила и каннибала 57-летнего Андрея Чикатило.

На его счету 53 доказанных убийства: 21 мальчика в возрасте от 7 до 16 лет, 14 девочек в возрасте от 9 до 17 лет, 18 девушек и женщин. Сам преступник признался в 56 убийствах, а по оперативным сведениям, маньяком за 12 лет было совершено более 65 убийств в Ростовской области и других регионах Советского Союза.

Во время суда Чикатило изображал из себя дурачка. Кричал, что ждет ребенка, что он - кормящая мать. А потом снял штаны и показал судье гениталии. Его выдворили из зала суда, и дальше все заседания проходили без его участия.

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В ожидании расстрела он читал книгу, которую написал о нем ростовский журналист, и сделал в ней запись: "Я молю Бога, чтобы таких, как я, больше не было на Земле!".

Примерно за месяц до казни Чикатило написал прошение о помиловании президенту России Борису Ельцину. Однако просьба была отклонена. Чикатило был казнен выстрелом в голову. Похоронили под номером, как безымянного, на кладбище Новочеркасской тюрьме. До его ареста были расстреляны 2 людей, которые не были виновными в этих преступлениях.

Автор: Cosmopolitan
  Во время суда Чикатило изображал из себя дурачка. Кричал, что ждет ребенка, что он - кормящая мать
Во время суда Чикатило изображал из себя дурачка. Кричал, что ждет ребенка, что он - кормящая мать

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Чикатило родился в селе Яблочное на Сумщине. После окончания училища переехал в Россию и получил еще 3 высших образования. Работал на различных должностях - от инженера до учителя в школе и воспитателя в ПТУ.

22 декабря 1978 года он убил свою первую жертву - 9-летнюю Елену Закотнову. Это напугало маньяка, и 3 года он никого не убивал. Однако 3 сентября 1981 года он убил проститутку 17-летнюю Ларису Ткаченко. Отведя ее в лесополосу, попытался заняться с ней сексом, но у него не было эрекции. Когда Ткаченко начала с него издеваться, нанес ей несколько ножевых ранений, забил рот грязью, задушил и откусил соски. Труп обнаружили на следующий день. В том же году началась серия убийств.

Автор: wikipedia.org
  Елена Закотнова, первая жертва Андрея Чикатило
Елена Закотнова, первая жертва Андрея Чикатило

Пик кровавой деятельности Чикатило приходится на 1984-й. В том году он убил 15 человек и впервые был арестован по подозрению в нападениях. Однако эксперты неправильно исследовали анализы Чикатило - и его отпустили. Ко второму своему ареста он совершил еще 21 убийства. Его арестовали 20 ноября 1990-го по дороге из магазина в российском Новочеркасске.

Чикатило был женат с подругой своей сестры Фаиной. В браке воспитывали дочь Людмилу, сейчас ей 56 лет. И сына Юрия, сейчас мужу 52, имеет несколько судимостей, в том числе за изнасилование, и гордится, что носит фамилию своего отца.

Автор: Podrobnosti.ua
  Андрей Чикатило с женой и сыном
Андрей Чикатило с женой и сыном

В Житомирской области похоронили "пологовского маньяка" - пожизненно заключенного серийного убийцу Сергея Ткача. За телом осужденного никто из его родственников или близких не приехал.

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Дата
14
февраля

Казнили одного из самых кровавых маньяков

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