Польша и Украина обменялись территориями

Пограничников отвели на новые границы между Польшей и УССР 25 октября 1951 года Фото: LIFE

15 февраля 1951 года Польша и СССР заключили в Москве соглашение об обмене территориями. Во время его реализации переселили 32 тыс. этнических украинцев.

Официальным инициатором подписания соглашения стала Польша. Стремилась получить мелкие нефтепромыслы Нижне-Устрицкого района Дрогобычской области, а УССР взамен предлагала территорию с "удобным железнодорожным сообщением" в Люблинском воеводстве. На самом деле выгодный участок Львовско-Волынского каменноугольного бассейна, поэтому не исключают, что инициатива обмена территориями выходила из Кремля.

По соглашению, площадь каждой из территорий должна была одинаково составлять 480 км кв. Оно предусматривало передачу сторонами без компенсаций всей недвижимости - заводов, мастерских, электростанций и сетей, дорог и тому подобное. При этом разнообразное важное или стратегическое оборудование владельцам разрешалось вывозить. Также правительственные уполномоченные должны были решить дело по переселению населения.

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До 26 октября с бывшей советской территории депортировали жителей 41 села - преимущественно бойков. Их переселили в села Одесской, Николаевской, Херсонской и Донецкой областей, где всем нашли работу в колхозах или на предприятиях. Польское население из района Сокаля перевезли в Польшу еще в мае 1951-го.

На бывшей польской территории СССР получил железнодорожные станции Угнев, Белз, Кристинополь и Сокаль, а также ряд погрузочных пунктов. Уже 6 ноября открыли пассажирское сообщение Львов-Рава-Русская-Угнев-Белз-Кристинополь-Сокаль и установили телефонную связь со Львовом.

Соглашение привело к одному из крупнейших изменений границ в послевоенной Европе.

Депортацию населения Западной Украины провели органы республиканских и союзных МГБ и МВД 21 октября 1947-го. Вошла в историю под названием "Операция "Запад". Была направлена ​​на ликвидацию социальной базы украинского освободительного движения. За сутки в Сибирь и Казахстан вывезли 77 808 человек.