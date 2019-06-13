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"В городском транспорте не заинтересованы чиновники"

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- Ситуация с городским транспортом в Украине ежегодно ухудшается, - рассказывает эксперт по транспорту 39-летний Александр Кава. - Недостаток коммунального на руку частным перевозчикам.

Они не спешат улучшать техническое состояние маршруток, качество обслуживания пассажиров. Часто не придерживаются графика движения. Могут на несколько дней устроить забастовку за повышение стоимости проезда и не выпустить на маршруты технику.

Какие города Украины могут похвастаться качественным городским транспортом?

- Винница, Ивано-Франковск, Кременчуг Полтавской области. Там есть современный транспорт большой вместимости. Придерживается расписания движения. Автобусы, троллейбусы ездят с небольшим интервалом. В Виннице ежедневно на маршруты выходят 170 троллейбусов, 150 трамваев и 50 коммунальных автобусов. В часы пик интервал движения в центре города составляет 40-70 секунд.

Эти же города активно обновляют транспорт. В частности, в Виннице начали производство собственных троллейбусов на базе кузовов белорусского завода МАЗ. Также - трамваев VinWay. Ивано-Франковск покупает троллейбусы за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития. Преимущественно это белорусские троллейбусы БКМ-321 компании "Белкоммунмаш". Они оптимальны по цене и качеству. Если транспорт покупают за счет кредитных средств ЕБРР или Европейского инвестиционного банка, то обязательным условием является проведение международного тендера. Не допускается дискриминация компаний-участников по национальному критерию.

Кременчуг купил троллейбусы Луцкого завода "Богдан Моторс". Скоро там появятся еще и электробусы с динамической подзарядкой. Смогут соединить экологически чистым транспортом две части города, разделенные Днепром.

Что влияет на стоимость проезда? Почему в одних городах могут возить по 3 грн, а в других по 5-8?

- На стоимость проезда влияет жадность перевозчиков и чиновников. Это одна из главных причин. Каждый город отдельно определяет, какая будет цена. Во многих населенных пунктах стоимость проезда в городском транспорте сравнялась с ценой в городах Европы. Жители Варшавы покупают месячный проездной билет на все виды транспорта за 26 долларов. В Киеве такой проездной стоит 50 долларов. И действует только в коммунальном транспорте. Проезд в маршрутках оплачивают отдельно. Поэтому жителям Киева транспорт обходится намного дороже, чем в Польше.

Почему не можем перенять опыт поляков?

- Можем, но коррумпированные чиновники на местах не заинтересованы. Они получают деньги от владельцев маршруток.

Один из последних конфликтов произошел в Полтаве. Частные перевозчики отказались возить людей, пока горсовет не повысит стоимость проезда. Пять дней были проблемы с транспортом. Подобные ситуации возникают постоянно. Как должны действовать горсоветы?

- Заставить маршрутчиков улучшить качество перевозок невозможно. Городские советы должны заняться развитием муниципального транспорта. Как было сделано в той же Виннице. Маршрутки там выполняют второстепенную роль: работают в зонах небольшой застройки не дублируют маршруты муниципального транспорта. А в других городах - сначала едет маршрутка, собирает всех платежеспособных пассажиров. За ней троллейбус или трамвай везет льготников. В Европе нет маршруток. У них на рынке городских и пригородных перевозок, как правило, работают муниципальные компании. Это позволяет обеспечивать качественные услуги, четкое соблюдение расписания движения, безопасность перевозок. И не допускать такого шантажа громады и городской власти, недавно был в Полтаве. А еще раньше в других областных центрах Украины.

Столичные власти в течение 10 лет заявляли, что город избавится от маршруток. Но ничего для этого не делает. Напротив, количество муниципального транспорта уменьшается. Несмотря на то, что Киев регулярно покупает подвижной состав. Новые автобусы списывают уже через четыре-пять лет, троллейбусы ездят максимум семь-восемь лет. Причина - коррупция, некачественное обслуживание общественного транспортную. Тогда как в Европе автобусы используют 15 лет.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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