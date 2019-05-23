Уволился через два дня

- За два года сменила шесть различных компаний. Причины увольнений разные. Где-то задерживали зарплату. Или было впечатление, что занимаюсь чем-то неважным, - говорит 24-летняя Ольга Свичко из Киева.

- Были плохие руководители. Непонятно давали задания. Затем требовали результат. Из-за этого возникали конфликты. Еще уходила из-за токсической атмосферы в коллективе. Сплетничали, женатые мужчины постоянно намекали на секс. Не рассматриваю компании, которые начинают работу с восьми утра. Потому что это график для госучреждений и людей в возрасте 40 плюс. Идеально для меня начинать работать после 11:00. Частую смену работы считаю движением вперед.

Киевлянин 27-летний Сергей Овчаренко ежегодно меняет от шести до девяти работ.

- Как только устраиваюсь на одну работу, сразу начинаю искать другую. Это азарт. Всегда хочется чего-то лучшего, чем имею. Работаю тестировщиком программ. На рынке есть много заказчиков, поэтому предложения для таких специалистов поступают одно за другим. Труднее всего было устроиться на первую работу, когда был студентом. Обошел немало фирм, но никто не хотел брать из-за отсутствия опыта. Меньше всего продержался на работе - два дня. Позвали тестировать маршруты дальнобойщиков. Шокировали старые программы, по которым работали. Первый день доказывал начальству, что их надо изменить, тогда удастся сократить количество людей, которые работают в офисе. Это услышал кто-то из работников. На следующий день вымазали мой стул чем-то липким.