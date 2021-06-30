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четверг, 01 июля 2021 06:51

Суд с газовщиками затянется на месяцы

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- В последнее время работники коммунальных структур начали злоупотреблять своими полномочиями. Сообщение о долгах - это следствие, - говорит полтавский адвокат 37-летний Владимир Бибик.

Что касается случая с Ольгой Бартницкой: она не присутствовала, когда снимали счетчик. Дали что-то подписать - согласилась. Человеку сложно разобраться. Но надо интересоваться, быть на всех процедурах. Читать, что подписываете. Обязательно участвовать в комиссиях, объяснять ситуацию письменно. Фотографируйте все моменты. На первый взгляд это мелочи, но от них многое зависит. Ведь для суда нужны письменные доказательства. Если у потребителя нет ничего, кроме слов, он не докажет правоту. Следует предоставить выводы экспертизы, акты проверки, распломбирования, заключение комиссии. Если человек не согласен с выводами газовщиков, надо самостоятельно заказать проверку счетчика.

Потребителю сложно выиграть суд. Это затянется на год-полтора. Рассмотрение первой инстанции продлится минимум три-четыре месяца. Приходит отопительный сезон, а в доме нет газа.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
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Дата
01
июля

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