"Совмещаю работу на шахте с собственным делом"

— Мне в руки попал мужской кошелек, сделанный каким-то умельцем. Швы были выполнены некачественно и кожа с дефектом. А стоил 350 гривен. Подумал, что пошить что-то подобное легко самому. Решил попробовать. Купил отрезки кожи, вощеную нить, вилочный пробойник, которым делают дырки для сшивания изделия. Но оказалось, что не все так просто. Год пробовал и учился шить. Почти все изделия сначала выбрасывал в мусорник, — рассказывает 32-летний Олег Сабиров.

Работает шахтером в Доброполье на Донетчине. Изготавливает на продажу кожаные кошельки, визитницы, бирки для багажа, сумки.

— На минимальный набор для производства товаров из натуральной кожи нужно где-то 2 тысячи гривен. Я купил катушку ниток, несколько линеек, нож со сменными лезвиями, иглы с тупым концом, клей, молоток. Квадратный метр кожи стоит почти 950 гривен. Цена может меняться, в зависимости от магазина, марки, количества товара. Если планируете изготавливать много вещей на продажу, понадобится специальная швейная машинка и лазерный станок. Это еще от 52 тысячи гривен. Также не обойтись без мастерской.

Кожу заказываю в интернете. Производители — Италия, Украина. Выбрал для работы кожу толщиной около 2 миллиметров. Покупаю в основном пять цветов: белый, черный, красный, рыжий, коричневый. Первыми начал продавать кошельки для хранения карточек и визиток-картхолдеры. Трудно было научиться делать ровный шов, аккуратно и правильно вырезать детали изделия. Имею в ассортименте обложки на документы, бирки для багажа, ошейники для собак, кошельки, сумки. Большинство моих товаров подходят мужчинам. Цены начинаются от 200 гривен. Например, кошелек на несколько отделений стоит 850.

Знакомые сначала удивлялись моему увлечению. Потом начали заказывать себе или на подарок. В начале пробовал выходить на ярмарки. Однако это вариант не для Доброполья. Местные скорее купят дешевый китайский кошелек, чтобы потом выбросить его через полгода-год. Мой дороже, но и служит долго.

Олег Сабиров выиграл грант 120 тыс. грн на развитие собственного дела. Главными условиями были официальное оформление предприятия и собственный взнос — 25% от суммы гранта. Купил лазерно-гравировальный станок, кожу и другие материалы, оплатил разработку сайта.

— Небольшое изделие изготавливаю почти за час, сумку — три дня, — продолжает Олег. — Пока еще не было такого, чтобы заказ вообще не понравилось клиенту. Несколько раз возвращали доделывать, потому что видели изделие иначе. Но большинство людей полагается на мой вкус.

Продаю вещи через соцсети. Также имею страницы на международных сайтах авторских изделий. В Украине нет мощных ресурсов, где продают изделия ручной работы. Больше заказов получаю из-за границы. Пока что совмещаю работу на шахте с собственным делом. Снимаю мастерскую в доме быта за 1500 гривен в месяц. Дома маленький ребенок, неудобно работать. Да и грохочу постоянно молотком. От прибора для гравировки всегда много пыли. Ко мне в мастерскую могут приходить клиенты, чтобы обсудить заказ.

Всю основную работу выполняю самостоятельно: изготавливаю товар, отправляю клиентам, веду бухгалтерию. Но некоторые функции начал передавать другим специалистам. Например, у меня есть человек, который помогает продавать товары на международных сайтах. Были амбициозные планы. Но пока не все так быстро получается, как хотелось бы. Предпринимательская деятельность не легче, чем работа на шахте. Ты сам мастер, фотограф, маркетолог, менеджер по продажам. Часто не хватает времени, чтобы нормально отдохнуть. Однако не хочу бросать дело. Надо набраться терпения. Активнее передавать определенные задачи другим. Например, у меня не получаются хорошие фото. Поэтому теперь присылаю вещи фотографу в Киев. Он может так оформить композицию, что мои товары сразу хочется купить.