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вторник, 15 мая 2018 05:50

Сколько в этом году потратите на отпуск?

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Татьяна Романенко, 48 лет, Черкассы:

- Планируем с мужем поехать в Трускавец. Наша сваха там дважды в год бывает, довольна. Последние пять лет ездили в Сходницу на Львовщине. Снимали однокомнатную квартиру. Берут 100 гривен с человека. В прошлом году за 14 дней заплатили 2800. На питание и подарки потратили еще 4 тысячи. Плюс - больше тысячи на дорогу. Однако отдых с первых дней был испорчен. В жилище грязно, в шкафах пыль. Пришлось самим убирать. В поселке два дня не было газа. Хозяева дали только электрочайник. Ни микроволновки, ни плиты. Хорошо, что взяли с собой кипятильник. Им варили суп. Места возле источников - в ужасном состоянии. Рядом полно частных санаториев, но цены там заоблачные. За сутки берут по тысяче гривен.

Светлана Хмельник, 33 года, Полтава:

- Неделю тому назад с мужем отгуляли свадьбу. Отпуск совпадает с медовым месяцем. Поедем в Турцию. На путевку откладывали два месяца, стоит тысячу долларов. Будем жить в пятизвездочной гостинице. Ни я, ни муж раньше за рубежом не были. В прошлом году и мечтать о таком не могли. Любимый без работы сидел. А полгода тому назад устроился в иностранную компанию, разрабатывает сайты. Получает около 2 тысяч долларов в месяц. Теперь многое можем себе позволить. На отдых купила три купальника.

Светлана Гончарук, 22 года, Львов:

- Будем отдыхать экономно. Поедем на термальные воды в Закарпатье. Планируем потратить не больше 5 тысяч гривен. В прошлом году с мужем купили путевку в Турцию за тысячу долларов на 10 дней. Пробовали все экстремальные развлечения, экскурсии.

Александр Прилуцкий, 31 год, Черкассы:

- В конце июня у кума день рождения. Компанией едем на море праздновать. Берем 8 тысяч гривен на двоих с девушкой. В прошлом году ездили через турагентство в Железный Порт на Херсонщине. Заплатили 5 тысяч. Жили в нормальных номерах. А вот питание не понравилось. Выбора не было, цены высокие. Яичница с кусочком колбасы стоила 35 гривен. Потратили за неделю отдыха 10 тысяч гривен. За такие деньги могли бы поехать в Египет на "все включено".

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Дата
15
мая

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