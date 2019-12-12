Рабочую неделю можно сократить

Что нужно изменить в Трудовом кодексе?

Ольга Кулик, 29 лет, бухгалтер из Львова:

- Работала в одной из крупнейших аптечных сетей. Компания позиционировала себя такой, которая соблюдает европейские и христианские ценности. Меня уволили, когда забеременела. Руководитель отдела кадров сказала, что не смогу работать. Мол, беременные тупеют. Да и после декрета не буду отдаваться работе полностью. Заставили написать заявление по собственному желанию. В Трудовом кодексе надо прописать наказание для работодателей, которые увольняют беременных. Это унижение человеческого достоинства.

Олег Палий, 36 лет, фотограф из Харькова:

- Фотографировал официальный прием в фирме. Там присутствовала жена генерального директора. Сказали больше внимания обращать на нее. Опубликовал фото на странице компании в соцсетях. На следующий день руководитель отдела кадров обвинила в непрофессионализме. Выяснилось, снимки не понравились матери жены генерального директора. Уволился. Трудовой кодекс должен регулировать такие ситуации. Работника надо защищать от субъективного мнения руководства.

Антон Мациенко, 24 года, копирайтер из Винницы:

- Работаю дома. Трудовой и страховой стаж мне не идет. Записи в трудовой нет. Оформлен по трудовому договору. Но его могут разорвать в любой момент, даже не выплатить зарплату. Для таких работников должны быть гарантии.

Ольга Степанюк, 25 лет, кассирша из Винницы:

- Надо установить лимит труда в день. За 9 тысяч гривен я больше 17 часов на работе. Прихожу в 6 утра, домой иду в 23:30. Еще надо уравнять отпуска. Пусть для всех будет 30 дней. Например, у правоохранителей сейчас - 45.

Денис Горбенко, 38 лет, мастер по установке пластиковых окон из Черкасс:

- В прошлом году поздней осенью в новостройке устанавливал окно. Было очень холодно, простудился. Но продолжал работать, пока не слег с воспалением легких. Когда вышел на работу, появились заказы из сел. Однажды в дороге поломалась машина. Ремонтировал, замерз. Просил руководство, чтобы взяли водителя. Но мне отказали. Поэтому уволился. Вместо 24 дней отпуска дают неделю-две. Нормально отдохнуть за это время невозможно. Было бы хорошо, если б отпуск увеличили до 30 дней. Тогда можно было бы конкретно отдохнуть.

Марина Коновалова, 34 года, экономист из Киева:

- Есть 5-летняя дочь, живу с мамой. Она работает продавцом, неделю через неделю. Когда выходная, водит и забирает Лизу из садика. Когда работает, утром отводит. А вечером забираю ребенка я. Хорошо, что мой начальник все понимает и отпускает раньше. В Трудовом кодексе нужны изменения для мам. Оплачивать декретный отпуск, пока ребенок не пойдет в школу. Или позволить работать полдня. Рабочую неделю можно сократить на один день.

Елена Костюченко, 27 лет, учительница английского языка из Полтавы:

- У меня на работе Трудовой кодекс нарушают постоянно. Начиная с неоплачиваемых замен, заканчивая неполной выплатой ежегодной премии.

Александр Иванченко, 35 лет, инженер из Харькова:

- Должен работать с 9:00 до 18:00. Но заставляют приезжать на час раньше. Оставаться до 20:00. Отпуск не дают уже четвертый год. Говорят - без тебя никак. Я за более суровые наказания для работодателей, которые не соблюдают кодекс. И ввел бы ежемесячные проверки.