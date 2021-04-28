Программы правительства не смогут быстро вернуть украинцев домой

- Зарплаты украинцев за рубежом перестали расти, как это было в последние годы. Но они и не уменьшаются. Поэтому разница между заработками в Украине и Польше сохраняется, — говорит 44-летний Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний международного трудоустройства.

Раньше популярны были Германия, Чехия, Венгрия. Сейчас туда трудно попасть?

— Страны Западной Европы стали практически недосягаемыми для наших трудовых мигрантов после начала пандемии. Попасть туда могут те, кто имеет рабочие визы и виды на жительство. Большинство украинцев устраивались на работу в этих странах нелегально или полулегально, пользуясь открытостью границ. Пандемия сильно ударила по гостинично-ресторанному и туристическому бизнесу, где работали трудовые мигранты. Кроме этого, экономики развитых стран сократились, немало бизнесов закрылись. Граждане этих стран остались без работы. Это ударило и по мигрантам. Потому что местные начинают идти в те сектора экономики, где раньше трудоустраивались иностранцы. Например, сельское хозяйство, производство. Зато страны Восточной Европы продолжают приглашать украинцев на работу.

Польша теперь не признает украинские тесты на коронавирус. Как это повлияло на трудовых мигрантов?

— Трудовым мигрантам приходится проходить карантин. Обычно он длится 10 дней.

В Украине правительство предлагает выделять гранты трудовым мигрантам на собственное дело - до 150 тысяч гривен. А также беспроцентные кредиты на пять лет. Подобные программы по возвращению работников из-за границы действенны?

— Никакие программы не смогут быстро вернуть украинцев домой. Это процесс, которым нужно заниматься годами. Менять программы, добавлять условия и отказываться от тех, которые не работают. Но главным условием может стать только наличие рабочих мест с зарплатой, на которую можно прокормить себя и семью.

В Польше проводят перепись населения, с учетом иностранцев. Каково реальное количество украинцев за рубежом?

- Никто не знает, сколько точно украинцев находятся за границей. Методы подсчета косвенные. Более того, трудовая миграция имеет маятниковый характер — весной, летом и осенью за рубежом больше людей. Зимой - меньше, потому что заканчиваются сезонные работы. Пять-шесть миллионов украинцев — трудовые мигранты, по нашим подсчетам.

Каковы перспективы трудовой миграции?

- Процесс продлится в ближайшие годы. Есть несколько причин. Разница в экономическом развитии между странами Евросоюза и Украиной делает отечественные зарплаты неконкурентными. Они в три-пять раз меньше. Кроме этого, многие украинцы не видят перспектив дома для себя и детей. Все может измениться, если в нашей стране начнется стремительное экономическое развитие. Потому что сейчас отставание Украины от стран Евросоюза - значительное.