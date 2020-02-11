— Работал на комбинате имени Ильича. Перспектив там не видел, поэтому решил открыть собственное дело. Хотел какое-то производство. Увидел объявление в газете о продаже старых деревообрабатывающих станков. Оформил заем на заводе на полгода и купил их, — рассказывает 36-летний Евгений Пустовит из Мариуполя Донецкой области. В 2004-м основал фирму по изготовлению мебели.

— Сначала делал простые вещи — оконный штапик и волнистую доску для стен в саунах, банях. Развивать бизнес помогло желание общаться. Многим рассказывал, что приобрел станки и буду собирать мебель. На первом серьезном заказе не заработал, потому что неправильно посчитал стоимость материала. Второй клиент заставил поверить в себя. Делал витрину для магазина. Эта мебель до сих пор стоит там. Потратил два дня. Получил гонорар, как моя зарплата на заводе за полтора месяца.

Потом много работал на репутацию. Занижал цену, если не вкладывался в срок. Или что-то дарил клиентам из своих изделий. Осваивал новое. В частности, разрабатывал собственный проект мебели. Вместо прибыли — набрался долгов. Должен был вернуть 8 тысяч евро. Попросил мать, чтобы заложила квартиру в банке. Тогда же познакомился с напарником Андреем Вернером. Он взял на себя роль менеджера. Принимал заказы, контактировал с клиентами, устанавливал цены. А я только изготавливал мебель.

Изменил подход к производству. Раньше все делал вручную. Андрей убедил, что легче заплатить за обработку деталей на предприятиях. Самим лишь собирать мебель. Это ускорило выполнение заказов. Начали зарабатывать больше.

Постоянно думаем над развитием бизнеса, ищем новые направления. Пять лет тому назад приобрел станок для резки и фрезерования стекла. Выменял его на микроавтобус. Мебель из дерева и стекла стала нашей фирменной. Начал еще изготавливать зеркальные панно. Самый сложный заказ — мебель для торгового центра. Это стеклянный куб с крышей, фундаментом и подиумом, большим количеством светильников. Надо было не повредить пол. Проект разрабатывал полтора месяца.

Сейчас наняли девять работников. Интересуюсь новыми станками, чтобы развивать производство. В прошлом году начали принимать заказы на вытачивание деталей мебели для малых производителей.