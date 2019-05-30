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Пенсионный фонд сокращает отделения

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55 территориальных управлений Пенсионного фонда остались в Украине — областных, районных. С 2016 года сократили 559 юридических единиц. 69 управлений ПФ на оккупированных территориях, клиентов не обслуживают.

Реформа продлится до следующего года. Отделение Фонда будут работать по принципу "единого окна". Это будет стационарный офис или удаленное рабочее место в Центрах предоставления административных услуг, при объединенных территориальных громадах, в банках и почтовых отделениях. Уже создали 1186 таких рабочих мест. Стационарных остается 683. Граждане смогут подать документы, получить консультацию специалиста. Обрабатывать документы будут отдельные подразделения.

Стратегия развития Пенсионного фонда предусматривает создание реестра электронных пенсионных дел, где можно узнать всю информацию о выплате, перерасчете пенсии. Также весь архив пенсионных дел переведут в электронный вид. К 2020 году планируют сократить 15% работников. Остальным — увеличат зарплаты за счет экономии.

Информировать граждан об изменениях и перерасчете пенсий будут при помощи сообщений на мобильный телефон, электронную почту. Пенсионное удостоверение тоже изменится. Оно будет одновременно платежной банковской картой и будет содержать информацию о пенсионере, его выплатах, льготах.

— Сократить пенсионные отделения надо было давно. Это сэкономит 10 процентов средств фонда. Бюрократический аппарат проедает миллиарды гривен. В западных европейских странах такие расходы не превышают 3 процентов, — говорит экономист Александр Охрименко, 54 года.

— Эти изменения облегчат жизнь граждан. Пенсионерам не придется бегать из одной организации в другую с ненужными бумажками, стоять в очередях. Пенсионный фонд упростит процедуру оформления или перерасчета выплат. Это будут делать в автоматическом режиме. Ведь у Фонда есть доступ ко всем реестрам, электронным базам. Размер пенсий никоим образом не зависит от количества пенсионных отделений. Их сокращение происходит планово, в рамках соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

— Пенсионная система в Украине фактически банкрот. Поддерживается за счет дотаций из госбюджета, превышающих 150 миллиардов гривен. Украинцам надо переходить на накопительную пенсионную систему. Существующая солидарная работает неэффективно, — говорит финансовый эксперт 43-летний Алексей Кущ.

— Единый социальный взнос, который высчитывают с зарплат, можно было бы уменьшить и превратить в отдельный налог. Взимать в госбюджет и оттуда выплачивать напрямую пенсии украинцам. Это был бы минимальный гарантированный социальный доход. Тогда пенсионные отделения и сам Фонд не понадобились бы вообще.

Пенсионеров уже сегодня могут обслуживать в Центрах предоставления административных услуг-ЦПАУ. Там консультируют людей, которые не разбираются с начислениями. Сеть таких центров в регионах надо расширять. Для сел вводить мобильные центры предоставления услуг. Они могут собирать запросы от пенсионеров раз в квартал. Тогда Пенсионному фонду хватило бы одного офиса, который руководил бы движением финансов, хранил информацию и персональные данные граждан. В том варианте реформы, который предлагают сейчас, можем получить только сокращение отделений. Это негативно скажется на качестве обслуживания.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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