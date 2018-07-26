Отдает заказчикам полторы тысячи фотографий

- Первую свадьбу сняла в 15 лет. Попросили знакомые. Молодожены фотографировались в форме болельщиков. Заплатили мне за фотосъемку 500 гривен, - рассказывает 22-летняя Елена Умрихина из Львова.

- Работа фотографа на свадьбе оплачивается почасово. Обычно, это стоит 700 гривен. Нужно иметь несколько хороших объективов. Если заказывают на целый день, то делаю где-то три-четыре тысячи фото. Подтягиваю по цвету, удаляю похожие или неудачные кадры. Отдаю заказчикам полторы тысячи снимков. Меня всегда сажают за стол. Еще следят, чтобы ела. Часто наливают алкоголь, но я никогда не пью на работе.

Для раскрутки своего имени активно веду страницы в соцсетях.

Чтобы больше иметь заказов на свадьбу, помещаю объявления на специальных сайтах. Плачу ежемесячно по 60 долларов. Также в соцсетях публикую много фотографий.