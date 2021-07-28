Ольге Дрозд насчитали 71 тысячу гривен долга за газ

Львовгаз требует оплатить 71 тыс. грн долга у 62-летней Ольги Дрозд из города Золочев Львовской области. Женщина получила повестку в суд. Заседание запланировано на 9 сентября.

Ольга Ярославовна работает учительницей географии в селе Вороняки. Живет с мужем-пенсионером и дочерью 17-летней Снежаной в частном доме.

- Проблемы с газом тянутся с 2016 года. В ноябре решили зажечь печку, чтобы не включать всю систему отопления. Когда нагрелась, муж закрывал вентиль и сорвал гайку. Газ начал вытекать в комнату, вспыхнуло пламя. Открыли окна и позвонили на 104. Приехала аварийка. Прошлись по всему дому. Возле печки и газового котла поставили пять пломб. Составили акт, я подписалась. Копию документа мне почему-то не оставили, - рассказывает Ольга Дрозд. - На следующий день, по решению комиссии, поставки газа в дом перекрыли. Сказали, что наш котел неузаконенный и труба не так проведена. Хотя мой отец, когда строил дом, подключал все по схеме. С печки сняли газовую установку, чтобы мы могли топить дровами. Разрешили пользоваться газовой плитой только в летней кухне. Остальные газовые приборы у нас запломбированы с 2016-го. На газу только есть готовили. И если было холодно, то топили в летней кухне, чтобы вода не замерзла. Газового отопления в доме не было. В двух комнатах из-за этого оттаяли и потрескались батареи.

В прошлом году зимой к Ольге Дрозд приехала комиссия Львовгаза.

- Спросили, как отапливаем 315 квадратных метров дома. Я им рассказала ситуацию, по дому везде установлены пломбы и заглушки. Водила, показывала дрова, где есть готовлю, - продолжает Ольга Ярославовна. - Газовщики посмотрели на счетчик и говорят: здесь какие-то потертости возле пломбы. Будем снимать устройство на поверку. Ответила - если надо, то берите. Они позвонили в местную газовую контору. Сразу привезли другой счетчик, чтобы заменить. Старый опломбировали и забрали на Львов. Оставили копию акта о нарушении, написанную под копирку. На комиссию 11 февраля прошлого года во Львов ездил муж. Сказали, что стерт нижний отпечаток заводской пломбы. Тот счетчик 1996 года выпуска. Последняя поверка была в 2012-ом. Заводская пломба могла стереться еще до того. Счетчик прослужил 25 лет. Я видела, в каких кипах стоят те счетчики у газовщиков. Свалены в кучу. Неудивительно, что заводская пломба может быть потерта. А во втором акте написали: "повреждено защитное покрытие под крышкой счетного механизма". Мужу ничего не объяснили. Он отказался подписывать акт.

Через шесть месяцев Ольгу Дрозд вызвали на повторную комиссию в город Буск Золочевского района.

- Поехал муж, я была на работе. Его там никто даже не слушал. Сказали - вы вмешивались в работу счетчика. Должны оплатить 71 тысячу гривен долга. Мол, по их расчетам, мы украли 10 тысяч кубов газа. 1 куб оценили в 7 гривен. Но мы не отапливали дом газом. У нас везде заглушки стоят. Чтобы восстановить газовое отопление, нужно переделать всю документацию и попереваривать трубы. Мы этого так и не сделали, потому что не было денег, - говорит Ольга Ярославовна сквозь слезы. - Я обратилась в Киев в Нацкомиссию по регулированию коммунальных услуг. Изложила все в письме. Ответили, что газовщики допустили неправомерные действия. Вызвать на комиссию должны были сразу, а не через полгода. Можно мирно решить этот вопрос или в судебном порядке.

Ольга Дрозд будет требовать провести повторную комиссию.

Счетчик Ольги Дрозд проверяли планово, говорят во Львовгазе.

- Во время экспертизы обнаружили стертый отпечаток защитной пломбы и включенный газовый водонагреватель, - говорит 22-летний Петр Лукиянчук, представитель Львовгаза. - В заключении комиссия отметила, что было вмешательство в работу счетчика. Потребитель отказался подписать акт экспертизы. После заключения комиссии произведен перерасчет с ноября 2020 по февраль 2021-го. Именно потому, что муж Ольги Ярославны не подписал акт, суд будет устанавливать факт причастности этих людей к вмешательству в работу счетчика. Хозяйка говорила, что пользуется дровами. Но потом отметила, что немного пользуется и газовой плитой. Если перекрывают газ, это касается всех приборов. Плиту и водонагреватель включать нельзя. Потребительница противоречит сама себе. Она может подать заявление на назначение повторной комиссии по ее вопросу.