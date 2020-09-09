Олег Харчук открыл 12 депозитов

— Каждые три месяца пересматриваю семейный бюджет и стараюсь сохранить 10-15 процентов ежемесячно. За прошлый год сэкономил 12 тысяч гривен. Сбережения кладу на депозит, — рассказывает Олег Харчук, 38 лет. Работает в логистической компании аналитиком. Четыре года тому назад переехал из Сум в столицу. С женой и сыном снимают квартиру.

- Я с 25 лет записываю и контролирую расходы. Но тщательно анализировать их начал в Киеве, - говорит Олег. — В отличие от Сум, здесь большой выбор услуг, сервисов и даже работ.

За первый год в столице сменил четыре квартиры, трех мобильных операторов, пять работ, 12 продуктовых магазинов для покупок.

— Заезжаем в квартиру и продолжаем искать жилье такого уровня, но дешевле. Когда находим, предлагаем владельцу снизить цену. Не соглашается? Съезжаем. То же самое с интернет-провайдерами, мобильными операторами и компаниями доставки воды, — говорит Олег. - Первые полтора года ссорились из-за этого с женой. Говорила, что чувствует себя кочевником. Грозилась вернуться к родителям в Сумы. А потом поняла, что отсутствие зоны комфорта дает нам хорошие возможности.

Двое владельцев квартир соглашались на тысячу гривен уменьшить цену. На 200 грн снизил стоимость автостоянки ее владелец.

- Самое интересное было с интернет-провайдером. Пользовался услугами "Воли". Потом перешел на более дешевый. Через два месяца позвонили из "Воли" и предложили лучшие условия, — рассказывает Олег. — У жены была привычка — пару гривен давать как чаевые в кафе или нищим. Я предложил ей класть их на депозит через мобильное приложение.

У Олега открыто 12 депозитов в учреждениях, где есть интернет-банкинг. На большинстве из них - около 2 тыс. грн.

- Все - целевые. Один — на новогодние подарки, второй — на стоматолога, третий на обновление одежды.