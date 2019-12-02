Нужны повара и токари

- Учим работников под заказ конкретных работодателей. За 10 месяцев этого года больше всего заказов было на парикмахеров, маникюрш, продавцов, водителей, портных, поваров-кондитеров, - рассказывает Неля Лялина из Винницкого областного центра занятости.

- Сначала безработному ищем работу по специальности. Если не находится и есть предложения от работодателей, то отправляем на учебу. Ее оплачивает центр занятости.

В Черкасском областном центре занятости в этом году профессиональное обучение, переобучение и повышение квалификации прошли более 6,1 тыс. человек. Около 400 безработных освоили другую профессию.

- Переучиваем преимущественно по рабочим профессиям. Нужны электрогазосварщики, водители погрузчиков, повара, трактористы-машинисты сельского и лесного хозяйства, операторы котельной, токари, охранники, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, администраторы, - говорит директор Черкасского областного центра занятости 60-летний Григорий Дендемарченко. - Переквалификацию предлагаем, если профессия или специальность непопулярна на рынке труда. Или же потеряла актуальность, и найти работу почти невозможно. Чаще всего это касается безработных с высшим образованием. После получения рабочей профессии почти 98 процентов лиц устраиваются на работу. Также есть неформальное обучение. Например, человек освоил определенную профессию на предприятии. Ему нужен документ об образовании. С помощью центра занятости такой можно получить и подтвердить свою квалификацию.