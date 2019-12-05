"Спросил, что делать с ФОПами? Украинцы прислали тысячи ответов. Конструктивные предложения обрабатываем. Чаще всего люди предлагали просто оставить в покое малый бизнес. А взяться за большой, который не платит налогов", - написал в соцсетях 44-летний Тимофей Милованов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

- Первое, что ждет малый бизнес - запрет безосновательно увеличивать налоги. Он должен действовать достаточно долго. Например, по меньшей мере два политических цикла или 10 лет. Также стоит расширить объемы операций для малых и средних предпринимателей. Подтянуть их под реальные обороты компаний, которые выросли из-за инфляции и обесценивания гривни, - говорит финансовый эксперт Алексей Кущ, 43 года.

- С другой стороны, в стране нужно упрощать процедуру и вводить удобные механизмы легализации активов малого бизнеса. Владелец нескольких торговых точек, продающих кофе, ничего, кроме договоров аренды сомнительной юридической силы и оборудования, не имеет. Он не может продать свой бизнес как единое целое. Банки не хотят давать кредиты такому предпринимателю. Чтобы подключиться к инженерным сетям, небольшому кафе надо собрать сотни бумажек и ненужных документов. Пока государство никоим образом не помогает малому бизнесу. Последний, например, нуждается в поддержке с выходом на внешние рынки, поисками иностранных партнеров. Чтобы решить этот вопрос, в Эстонии создали национальное агентство по содействию ведению предпринимательства. Оно работает для развития малого и среднего бизнеса. Украина за границу преимущественно поставляет продукцию крупных предприятий - руду, металл, зерно, полуфабрикаты.

Если надо с чем-то бороться или уничтожать, то это стоит делать точечно. Речь идет, например, о крупных торговых сетях, которые используют упрощенную систему налогообложения. С ними нужно вести диалог. Предлагать варианты - как платить налоги, но по новой схеме. Далее принимать закон, чтобы регулировал вопросы работы ФЛП в корпоративных группах. Запрещать или уничтожать сформированные бизнес-практики нельзя. Иначе увидим массовые увольнения работников, уменьшение поступлений в бюджет, падение валового продукта. Бизнес перейдет в "тень" и не будет платить никаких налогов.

Кроме того, нельзя вводить одинаковые налоги для всех. Это вариант для развитой Швейцарии, Германии, но не Украины. У нас пока нет сильных государственных институтов и одинаковых условий конкуренции для всех предпринимателей. Если сейчас налоги выровнять, большой бизнес получит неограниченное преимущество.

В последнее время количество предпринимателей сокращается. Люди отказываются от бизнеса в Украине. Едут за границу. Открывают собственное дело в Польше, Чехии.