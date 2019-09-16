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вторник, 17 сентября 2019 06:40

Не всем хватало кроватей

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Львовяне 36-летний Денис и 32-летняя Андриана Колоденские перевели 4-летнюю дочь Алину из государственного садика в частный. Ежемесячно будут платить 8 тыс. грн.

— В прошлом году долго думали, куда устроить ребенка — в частный или государственный сад. Склонялись к первому варианту. Но знакомая рассказала много ужасного о таких заведениях. У нее мама там работала. Мол, работники официально не устроены, медосмотр не проходят, продукты для детей покупают дешевые. Когда пришло сообщение о зачислении дочери в государственный садик, решили попробовать, — рассказывает Денис. — Очень об этом пожалели. Ребенку сразу там не понравилось. Мне тоже. Когда не придешь, постоянно пахло тушеной капустой. Наверное, вытяжки на кухне плохо работали. В группе почти 40 детей. В спальне не всем хватало кроватей. Жена была шокирована, когда без предупреждения пришла за малой. Дети спали на приставленных друг к другу стульях. Ежедневно кого-то забирали с травмой. У воспитательницы была отмазка: "Их много, я — одна". Родительский комитет постоянно собирал на что-то деньги. Алина за год лишь 25 раз посетила садик. Пришлось бабушкам ее нянчить, потому что очередь в частное заведение мы пропустили. В этом году малышку зачислили. В группе — до 10 детей. Воспитатели с ними индивидуально занимаются, к каждому характеру подстраиваются. Психолог, медсестра всегда на месте. В ежемесячную плату входят танцы и уроки английского языка.

Автор: Лилия ВОЛЯНСКАЯ
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