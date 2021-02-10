На стоимость овощей влияет погода

В магазинах подорожали овощи борщевого набора. Например, картофель в январе стоил 8-9 грн. Сейчас его продают по 12 грн. Капуста, свекла, морковь, лук также прибавили в цене.

- На стоимость влияет погода. Когда снег, мороз, не все производители везут продавать товар. Предложение на рынке уменьшается, цена растет. Как только начинается потепление — стоимость снижается. Например, по капусте: были сильные морозы и она дорожала. Сначала до 5-6, далее почти до 7 гривен за килограмм. Потом вернулась до 3,5 — 5 гривен, - говорит эксперт плодоовощного рынка Татьяна Гетьман, 40 лет. - Неизвестно, как ситуация будет развиваться в дальнейшем. У нас не собирается статистика, относительно имеющихся запасов в хранилищах, личных хозяйствах. Некоторые придерживают урожай до конца зимы. Весной начинают продавать. В Украину завозят импортную картошку из Евросоюза, Беларуси, но ее меньше чем в прошлом году. Наши фермеры придерживают определенные объемы овощей, и это позволяет импортерам зайти на рынок. Они сотрудничают с розничными сетями. Так магазины сохраняют уровень предложения, более или менее стабильную цену.

Также в Украине дорожают крупы, мука, сахар, яйца, тепличные овощи.