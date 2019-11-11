Львовянка 39-летняя Елена Горбанюк не работает 16 лет. Семью содержит муж-бизнесмен 43-летний Василий.

- Окончила медицинское училище с красным дипломом. Устроилась на работу в амбулаторию в селе рядом со Львовом. Ежедневно маршруткой добиралась. Думала, год-два поработаю, а потом в медицинский университет поступлю, - рассказывает Елена. - В 20 лет познакомилась с Василием. Он ехал по делам через село, где я работала. Предложил подвезти. Начали встречаться, позвал замуж. Мне попался муж, о котором говорят - как за каменной стеной. Имеет автобизнес, всюду контакты. Как поженились, продал квартиру своих родителей. Доложил сбережения и купил четырехкомнатную. Есть две машины. Василий хорошо зарабатывает. Я уже и забыла, как это, когда нет денег. Нам хватает на все.

У Елены - пять лет трудового стажа. Большинство времени тратит на воспитание дочери.

- Мне иногда говорят, что не зарабатываю себе на старость. Пенсии не будет. Я после декрета хотела вернуться на работу. Василий отговорил. Сказал, что на горючее уйдет больше денег, чем заработаю. А до старости еще надо дожить. На самом деле, муж обязан содержать семью, а жена - ее оберегать. У меня всегда завтрак и обед на столе. Не хожу в засаленном халате. Не раздражаюсь без причины, как женщины, которые устают на работе. Мужу всегда хочется возвращаться домой.

37-летняя Дарина Яромец из Львова не может устроиться на работу из-за детей - 12-летней Вероники и Милены, 6 лет.

- Имею высшее образование, окончила химический факультет. На последнем курсе устроилась на предприятие по выпуску бытовой химии. Работа была мне по душе. Когда забеременела первой дочерью, думала, что в декрете долго не задержусь. Но ребенок не получил места в детском саду. Еще часто болела. Поняла, что сад для нас противопоказан. Когда Веронике исполнилось 3 года, написала заявление на увольнение. Руководитель очень расстроился. Говорил, как надумаю возвращаться - примет назад. Планировала выйти на работу, когда дочь пойдет в школу. Во второй раз забеременела. Родила Милену. С детсадом для нее тоже не сложилось. По очереди не попали, договориться не удалось, - говорит Дарина. - Муж работает прорабом на стройке. Зарабатывает неплохо, но на жизнь не всегда хватает. Девочки подрастают, им все чаще хочется обновок. О себе вообще молчу. Женщины, которые ходят на работу, очень отличаются от домохозяек. Они заботятся о внешности - стрижка, маникюр, новая одежда. Я выгляжу на 10 лет старше ровесниц. По четыре-пять лет ношу зимние сапоги. Сумку уже и не помню, когда покупала.

Среди моих знакомых многие не работают. Говорят, нет работы. Неправда, во Львове не трудно трудоустроиться. На каждом шагу висят объявления, что нужны работники. Когда младшая дочь пойдет в школу, буду искать работу. Мне подошло бы место учителя. Но не знаю, возьмут ли. Потому что по специальности не работала 12 лет.