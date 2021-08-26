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пятница, 27 августа 2021 00:00

Мед нового урожая подорожал на 20 процентов

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- Такого низкого урожая меда пасечники не ожидали. В этом году его вдвое меньше, чем в прошлом году. Цены будут расти, - говорит 52-летний Петр Кнуренко из поселка Сосница на Черниговщине.

- Сбываем мед преимущественно заготовителям. Подсолнечный оптом берут по 48-50 гривен за килограмм, в прошлом году он был по 30-50. Акациевый скупают по 120-130. Розничная цена последнего 100 гривен за пол-литровую банку, разнотравье - 70-75. На базаре люди больше интересуются медом из акации. Потому что он долго сохраняется в жидком состоянии. Мед в сотах покупают меньше. Килограмм стоит 240-260 гривен.

- Мед нового урожая подорожал на 20 процентов, - рассказывает 60-летняя Наталья Сенчук, председатель общественного союза "Полтавский пасечник". - Из-за дождей и холодных ночей в мае-июне пчеловоды собрали меньше акациевого, липового. Этот сезон - тяжелый. Белая акация, хотя и цвела хорошо, но не в каждой области выделяла нектар. По 6-7 килограммов меда с пчелиной семьи в среднем собрали. То же с липой. Неплохо получили кориандрового меда и разнотравья с подсолнечником. Больше всего по всей Украине собрали подсолнечного меда - по 15 килограммов с пчелиной семьи. В Луганской и Донецкой области пчеловоды имеют неплохой урожай акациевого. На Харьковщине - из липы.

В Полтаве мед из разнотравья с подсолнечником на рынке продают по 120-150 грн/л, кориандровый - 300, гречневый - 350 грн. Из белой акации стоит 200-250 грн за пол-литра.

Автор: Светлана ДУШИК, Елена ЛУЦЕНКО
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