- Такого низкого урожая меда пасечники не ожидали. В этом году его вдвое меньше, чем в прошлом году. Цены будут расти, - говорит 52-летний Петр Кнуренко из поселка Сосница на Черниговщине.

- Сбываем мед преимущественно заготовителям. Подсолнечный оптом берут по 48-50 гривен за килограмм, в прошлом году он был по 30-50. Акациевый скупают по 120-130. Розничная цена последнего 100 гривен за пол-литровую банку, разнотравье - 70-75. На базаре люди больше интересуются медом из акации. Потому что он долго сохраняется в жидком состоянии. Мед в сотах покупают меньше. Килограмм стоит 240-260 гривен.

- Мед нового урожая подорожал на 20 процентов, - рассказывает 60-летняя Наталья Сенчук, председатель общественного союза "Полтавский пасечник". - Из-за дождей и холодных ночей в мае-июне пчеловоды собрали меньше акациевого, липового. Этот сезон - тяжелый. Белая акация, хотя и цвела хорошо, но не в каждой области выделяла нектар. По 6-7 килограммов меда с пчелиной семьи в среднем собрали. То же с липой. Неплохо получили кориандрового меда и разнотравья с подсолнечником. Больше всего по всей Украине собрали подсолнечного меда - по 15 килограммов с пчелиной семьи. В Луганской и Донецкой области пчеловоды имеют неплохой урожай акациевого. На Харьковщине - из липы.

В Полтаве мед из разнотравья с подсолнечником на рынке продают по 120-150 грн/л, кориандровый - 300, гречневый - 350 грн. Из белой акации стоит 200-250 грн за пол-литра.