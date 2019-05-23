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пятница, 24 мая 2019 00:55

Максим Малыш сменил 28 работ

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- Работаю дальнобойщиком на украинско-немецкой фирме, имеющей офис во Львове. Это моя 29-я работа. На предыдущих задерживался от месяца до трех, - говорит 41-летний Максим Малыш.

- Родные и знакомые упрекают, что слишком часто меняю работу. Но не помню ситуации, чтобы у меня в кармане не было денег. Всегда на кусок хлеба хватало. Работу меняю, чтобы слишком долго не засиживаться на одном месте. Когда работаешь более года, становишься заложником руководства. Появляется комплекс, что ты ничего не знаешь, не умеешь. Приходит ощущение чрезмерной благодарности работодателю.

Жена Максима - 38-летняя Ульяна работает учительницей английского языка. Воспитывают 12-летнего сына Юрия и дочь Ярину, 7 лет.

- Мы с Ульяной совсем разные. Она никогда не хотела сменить профессию. Однажды перешла из школы в школу - для нее это стало большим стрессом. Как поженились, начала искать мне постоянную работу. Говорю: "Ульяна, давай ты не будешь интересоваться, кем и где я работаю. Лишь бы ежемесячно зарплату приносил". Она согласилась.

После школы я поступил в автодорожное училище. Получил водительские права. Официально устроился работать на автозаправку. Там пробыл неполных два месяца. Не понравилось хамское отношение руководителя. В четверг положил на стол заявление об увольнении. В пятницу уже устроился на частный автосервис - пригласил клиент, который случайно заехал на заправку. Через три месяца он перевел меня на другой свой сервис, но там я уже был мастером, а не обычным работником. Уволился, когда знакомый предложил торговать подержанными иномарками. Через два месяца поняли, что это не работа, а головная боль.

Когда закрылись, пошел грузчиком на фирму, которая производит масло. Работа не для людей со слабым здоровьем. Нашел общий язык с руководителем. Уже через три месяца стал частным водителем одного из начальников. Надоело, когда он начал вызывать меня по ночам и в выходные. После этого пошел таксовать. Сменил пять фирм, занимающихся перевозками. Тогда решил работать сам. Долго не пришлось, потому что в этом бизнесе все распределено между своими. Решил не рисковать здоровьем.

Ни разу не возвращался на прежнее место работы. Трижды искал вакансии через центр занятости. Однажды мне там действительно помогли. Направили водителем на маршрутку. Зарплата высокая, работа по графику. Но дали машину в аварийном состоянии. Уволился, когда в очередной раз у маршрутки отлетело колесо. Дважды ездил на работу в Польшу. Открывал визу на три месяца, потому что больше не выдерживаю без семьи. На работу, которую имею сейчас, позвал одноклассник. Платят высокую зарплату, работаю два или три раза в месяц. Пока все устраивает. Возможно, здесь задержусь на полгода. Хочу чувствовать себя свободным человеком, а не чьей-то собственностью.

Автор: Юлия ЛИПИЧ
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