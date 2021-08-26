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пятница, 27 августа 2021 07:40

"Люди пакетами набирали дешевые тетради"

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Цены на товары в школу за год не изменились

- Дешевых дневников никто не хочет. Берут дорогие, потому что там есть математические формулы, таблица умножения, правила по разным предметам, табель, - рассказывает продавщица Светлана Мальцева, 67 лет. Торгует товарами в школу на Центральном рынке в Полтаве.

- Вообще в школу покупают мало. Люди боятся очередного локдауна. Много канцтоваров у школьников осталось с прошлого года. Дети мало учились. Продажи упали наполовину. В прошлом году на рынке было вдвое больше покупателей. Сейчас закупаются все скромно - по пять тетрадей в линейку и клетку, две ручки, два карандаша, обложки на тетради. Родители говорят - не уверены, что школы будут работать.

Стоимость тетрадей на рынке начинается от 5 грн за 12 листов, 7 грн - за 18. Деревянные линейки продают по 10 грн, ручки - от 5 грн. Цветные карандаши по 30 грн, пластилин - 35, набор кисточек - 35, обложки для тетрадей - 2 грн за 10 шт. Дневники предлагают по 20, 30, 70 гривен. Сумки для спортивной формы и сменной обуви стоят 75 грн.

- Люди не знают, будет ли ребенок ходить весь год в школу. А может, только до ноября, - добавляет Светлана Леонидовна. - В прошлом году цены на школьные товары были такие же. Нет смысла их поднимать. Продажи минимальны. Это раньше все ходили на школьные ярмарки. Сейчас можно докупить необходимое после начала обучения. И канцелярия продается повсюду. На рынках, в продуктовых супермаркетах, магазинах дешевых товаров - как "Аврора".

- Я забегала на днях в "Аврору". Люди там пакетами набирали дешевые тетради. С цветной обложкой стоят 1,5 гривны, а на базаре такая - 5 - выглядывает из соседней палатки с сумками продавец Любовь Дудник, 39 лет. Половина ее товара - школьные портфели. - Рюкзаки покупают только для первоклассников. О старших говорят - у нас есть прошлогодний. Некоторые берут ортопедические. Но в основном выбирают простенькие. Ортопедические стоят 650 гривен, обычные - 350. В общем продажи упали на 70 процентов по сравнению с прошлым годом. В прошлом году я перед школой продала 74 рюкзака, а сейчас девять. Больше покупают дорожные сумки для студентов.

- Нет торговли, нет и желания говорить, - говорит продавщица у другого киоска с рюкзаками и сумками. Имя не называет. - Все еще на морях. Ортопедические рюкзаки продаю по 1800 гривен, а с мягкой спинкой - по 350. Их берут для детей от первого до четвертого класса. Старшим - очень редко. А то вдруг что, они первые идут на карантин. А для старшеклассников будут что-то искать за несколько дней до сентября.

Классический костюм на мальчика на рынке стоит от 500 грн, рубашка, брюки - 350 грн. Юбки для девочек предлагают по 250-350, блузки - 300-350 грн, сарафаны - 300-625. Комплект - юбка и блузка с коротким рукавом обойдется в 725 грн. Вышиванки стоят от 450-600 грн, вышитые платья - от 850.

- Есть брючные костюмы по 1100 гривен. Там лучшее качество, надежная торговая марка. Шьют в Миргороде на Полтавщине. Из-за карантина все изменилось в худшую сторону. Нет покупателей. Люди еще думают. В прошлом году брали больше одежды детям, - говорит продавщица. Имя не называет. - На первый класс ребенку покупают все по одному - юбку и блузку девочкам, брюки и рубашку - мальчикам. Форму сейчас не требуют, чтобы ребенку удобно было. Больше скупаются для младших. Месяц точно походят на уроки, одежда все равно нужна.

В специализированном магазине канцтоваров альбомы для рисования стоят 25 грн, дневники в твердой обложке - 40, тетради на 12 листов - 3,5 грн. Набор цветных карандашей обойдется в 50-75 грн, ручки - 5-7, простые карандаши - по 8 грн. Возле полки 36-летняя Юлия Ярославская выбирает тетради для сына 10-летнего Никиты.

- Куплю две тетради в клеточку, две в линию и ручку с карандашом. Дневник взяла в АТБ еще в июле за 40 гривен, потому что понравился. Сын увлекается футболом, а на обложке нарисованы мячи. Рюкзак у малого фирмы "Адидас" с прошлого года остался, - рассказывает Юлия. - Специально к школе не скупаюсь уже года два. Одежду покупать не буду. У сына есть кроссовки, черные джинсы и несколько футболок. Сейчас такая школа, что нет смысла покупать пиджаки и брюки. Если захочет - пойдет в спортивном костюме на уроки. Уже исчезла традиция скупаться в школу на ярмарках. Дешевле можно найти товары в сетевых магазинах и через интернет.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
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