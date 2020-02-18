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четверг, 20 февраля 2020 00:20

"Людей возмущают заявления, что продукты и услуги дешевеют"

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В январе в Украине подорожали овощи и коммунальные услуги, по данным Госстата. Подешевели одежда, обувь, лекарства, топливо.

- Покупательная способность с начала года выросла. Первая причина — больше стала реальная зарплата граждан. Во-вторых, уровень инфляции значительно снизился. Цены действительно растут медленнее. Но это временное явление, — говорит экономист Борис Кушнирук, 54 года.

В январе инфляция снизилась до 3,2 процента. Почему это произошло?

- Благодаря укреплению гривны импортные товары подешевели. В то же время возникли проблемы у украинских аграриев. Цены на внешних рынках упали. Им пришлось распродавать продукцию на внутреннем рынке по заниженным ценам. Это плохо, потому что может начаться падение объемов производства. Станет убыточным производить столько продукции. Далее это повлечет новую волну подорожания товаров и услуг.

Что надо менять?

— Статистика Госстата не совсем объективно отражает ситуацию в стране. Людей возмущают заявления, что продукты и услуги дешевеют. И они правы в определенной степени. У разных социальных групп — разная структура потребления. Для одних товары стремительно дорожают, а цены стоят на месте. Статистике нужно менять расчеты. Кроме средней зарплаты, необходимо рассчитывать медианный доход. Например, руководитель компании получает зарплату 100 тысяч гривен. А девять других работников имеют по 9 тысяч. По нынешней статистике получается, что средняя зарплата на этой фирме почти 20 тысяч.

Нацбанк ожидает в этом году роста экономики. Прогнозы реальные?

— Это реально. Но существуют риски. Украинская экономика преимущественно сырьевая. Изменить этот статус за год-два невозможно. Поэтому сейчас рост экономики зависит не от того, что делает правительство. А от того, что происходит на внешних сырьевых рынках.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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