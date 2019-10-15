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"Кассир может дослужиться до руководящих должностей"

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В сфере торговли неофициально работает пятая часть трудоспособного населения, свидетельствуют данные Госкомстата. Здесь больше всего вакансий и большая текучесть кадров. В частности, в январе-августе 2019-го отрасль потеряла 28 тыс. штатных работников.

Зарплата в торговле выше среднего показателя по стране. В начале года платили в среднем 9622 грн. В августе зарплаты выросли до 11 012 грн.

- Количество вакансий и резюме в торговле растет ежемесячно. Больше всего работы в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе, Львове. Востребованы менеджеры по работе с клиентами, специалисты по прямым и косвенным продажам. Есть вакансии для кассиров, продавцов, - говорит 31-летняя Юлия Дрожжина, специалист экспертно-аналитического центра "Хедхантер Украина". - С начала года зарплаты в отрасли выросли на 10-15 процентов. Предлагают от 10 тысяч гривен. В больших городах работодатели обычно платят на 15-20 процентов больше. В то же время заработок зависит от выполненных планов, рабочего графика, полной или неполной занятости. Если соответствовать всем требованиям, можно получать 30-40 тысяч гривен ежемесячно.

В области торговли более половины работников заняты неофициально. С одной стороны, работодатели неохотно оформляют людей из-за большой налоговой нагрузки, сложной процедуры увольнения. С другой, не все понимают преимущества официального трудоустройства. Особенно это касается молодежи. Они не знают свои трудовые права. Например, куда обращаться, если шеф не хочет давать отпуск. Больше всего неоформленных работников в небольших магазинах. Этим злоупотребляют предприниматели. По всем правилам преимущественно трудоустраивают крупные торговые сети. Кроме того, они имеют множество предложений для людей с инвалидностью, студентов, женщин в декрете. Работники могут совмещать работу с учебой или домашними делами. Сетевые магазины дают перспективы карьерного роста. Добросовестный кассир может дослужиться до руководящих должностей.

Однако в торговле и высокая текучесть кадров. Работники увольняются из-за недобросовестных работодателей, которые забывают о своих обещаниях при приеме на работу. Также из-за планов продаж, которые невозможно выполнить. Работа в области связана с интенсивным общением с людьми. Работники часто эмоционально выгорают, поэтому увольняются.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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