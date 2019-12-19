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пятница, 20 декабря 2019 06:35

Галина Вигандт устраивает украинок сиделками в Германии

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— Женщины работают по полтора месяца. Дольше выдержать тяжело морально. Ведь все это время живешь жизнью человека, за которым ухаживаешь, - говорит винничанка Галина Вигандт, 44 года. Устраивает украинок в немецкие семьи сиделками, компаньонками пожилых людей.

— Расходы на перелет из Украины в Германию беру на себя. Стоимость билета зависит от времени года и праздников. Скоро лечу за 420 гривен, обратно буду возвращаться почти за 700. А в декабре моя сотрудница летела домой за 3000 гривен. Сиделки питаются и живут в семье, где работают. За сутки зарабатывают 36-48 евро (от 943 гривен до 1257 грн. — ГПУ). Большинство клиентов могут самостоятельно себя обслуживать. Но в доме нужен человек, который будет убирать, готовить, ходить за покупками, будет сопровождать пенсионера. Правда, некоторым нужен полный уход. Из-за этого среди основных требований к работницам есть возраст. Беру на работу женщин от 35 до 55 лет. Хотя попадались и старшие сиделки, которые в 60 лет довольно бодрые. Иногда требуют водительские права. Обязательным критерием является знание немецкого языка, хотя бы на элементарном уровне. В некоторых случаях перед отъездом достаточно пройти месячные или двухмесячные курсы. По образованию я преподаватель иностранных языков, поэтому экзаменую работниц. Подсказываю, даю необходимую литературу, рекомендую программы и сайты по изучению немецкого.

Три года тому назад Галина ездила на заработки. По объявлению нашла польское агентство трудоустройства. Была сиделкой в Германии.

— Сама воспитываю троих детей, зарплаты не хватало, — говорит. — Поэтому решилась и поехала на заработки. Три месяца ухаживала за бабушкой. За это время осознала, что могу больше. Пересмотрела все документы. Поняла, что польская фирма, которая устраивает наших женщин на работу, ничего особенного не делает. То же самое могу и я. На предыдущем месте работы занималась документами. Эта бабушка, за которой я ухаживала, стала первой клиенткой. Ее семья поверила мне, мы подписали контракт. Я открыла банковский счет в Польше. Нашла в Украине работниц. Потом эта же пожилая женщина начала рекомендовать своим знакомым. Имею хорошую репутацию, немцы меня находят сами.

Когда начинаю сотрудничать с новыми клиентами, первые недели ухаживаю за человеком самостоятельно. Смотрю на условия труда, основные потребности клиента. Затем подбираю работниц. В одну семью беру двух. Каждые полтора месяца они будут менять друг друга. Когда новая работница приезжает на место, я остаюсь с ней на несколько дней. Ввожу в курс дел. Показываю, где магазины, больница. Важно еще в Украине хорошо присмотреться к будущей работнице. Она должна быть морально готова выполнять эту работу. Кое-кто тяжело адаптируется, скучает за домом. Но ни в одной семье к нашим девушкам не относились плохо.

Автор: Ирина МАМРИГА
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