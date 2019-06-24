Домой с мужем привезли 360 тысяч гривен

- Сезон ягод в Финляндии начинается позже, чем в Украине. Документы на выезд у нас с мужем уже готовы. Расценок нынешних еще не знаем, - говорит 42-летняя Людмила Мишута из Днепра.

- Впервые поехали на заработки в эту страну три года назад. Сын перешел в 11-й класс. Нужны были деньги на выпускной. Работала в банке. Муж - частный перевозчик. В 2007 году купили участок и начали строиться. Выгнали стены, сделали кухню и одну комнату. Так прожили почти 10 лет. Как-то наткнулась на объявление, что надо работники на лето на ферму в Финляндию. Решили с мужем подзаработать. Деньги на поездку заняли у коллеги. Потребовалась тысяча евро – где-то 30 тысяч гривен. С собой ничего не брали, только документы и деньги. Уже на месте поняли, что ошиблись. Продукты в Финляндии дорогие, особенно хлеб и крупы. Рабочую одежду никто не выдает. Пришлось покупать резиновые сапоги, дождевики, несколько теплых свитеров. Жили в деревянных домах. За жилье ежедневно отчисляли по 150 гривен с каждого, условия были очень хорошие. Владелец фермы давал бесплатно помидоры, картофель, горох. Сначала собирали клубнику. На ней много не заработаешь. За килограмм платят 21-30 гривен. Затем наткнулись на объявление о сборе черники. Заработки больше, но жилье пришлось снимать самим. Платили вдвое больше, чем на ферме. За кило черники в первый год давали 90 гривен. Тогда был неурожай, ягода мелкая. В Финляндии чернику собирают все - от детей до пенсионеров. Деньги, которые за нее получают, не облагаются. Привезли домой 170 тысяч гривен. Для нас это были огромные деньги. Хотя люди говорили, что заработки могли быть вдвое больше.

В прошлом году на чернику ездили по приглашению финнов, с которыми познакомились. К поездке готовились тщательно. Приобрели микроавтобус. Взяли с собой резиновые сапоги, шапки, свитера. Также - крупы, муку, электроплитку. Думали жить в машине. Когда приехали на место, хозяин предложил бесплатно беседку. Платили только за электричество и воду. За все лето набежало 1200 гривен. С мужем уже умели вычесывать чернику с кустов специальными ковшами. Поэтому собирали больше ягоды. Работа начиналась в 4:00 и заканчивали в 20:00. В Финляндии хорошо работает система навигации. Не боялись заблудиться в лесу. К тому же в сезон там много людей. Подучили немного язык. В субботу все местные отдыхают. Мы тоже ходили в сауну, готовили что-то вкусное. Домой с мужем привезли 360 тысяч гривен.

- В Финляндии собирать ягоды, ловить рыбу можно где угодно. Независимо от того, частная собственность или нет, - рассказывает 24-летний Василий Чорненко из Тернополя.

- Три года еду на заработки с середины июня до середины сентября. Собираю морошку, чернику, бруснику. Работаю у одного и того же работодателя. Добираюсь собственной машиной, вместе с дядей. Без машины там невозможно работать. Иногда, чтобы найти ягоды, нужно несколько раз менять место. Рабочий день начинается в 5:00. Работаем до 17:00 с полуторачасовым перерывом на обед. С середины июня до середины июля собираем морошку. Она растет на заболоченной местности. За день вдвоем с дядей удается собрать 6-12 килограммов. Платят за один 265-350 гривен. Цена зависит от урожая. Чем он больше, тем дешевле ягода. Затем до августа в лесах собираем чернику. Максимум - 50 килограммов в день. Принимают по 21-29 гривен. В прошлом году урожай черники был плохой. Так платили вдвое дороже. Далее начинается сезон брусники. Максимально удавалось собрать до 30 килограммов. Платят 88-120 гривен за килограмм. Всего за месяц удается заработать до 1,5 тысячи евро. На ягоды в Финляндию украинцы едут семьями, даже вместе с детьми. Финны могут помочь с документами, поиском работы. Но не терпят, когда их обманывают.

На поле можно есть клубнику

38-летняя Татьяна Захаренко из Черкасс ездила в Финляндию собирать клубнику.

- Местным фермерам меня посоветовала знакомая, которая работала там не первый год. Они прислали приглашение. Вместе с другими заробитчанами автобусом доехала до российского Санкт-Петербурга. Там ждал другой автобус, довез до фермы. Расселили в дома. В комнате жили четверо. Кухня - общая. На нашей ферме трудились более 100 работников. Преимущественно украинцы.

Рабочий день начинался в шесть-семь утра. Продолжался до 19:00. На обед давали 1,5 часа. Еду брали с собой на поле. Хозяева привозили булки и сок. Помешать работе мог только сильный дождь. Погода в Финляндии переменчивая. Утром может быть холодно, в обед - жарко. А под вечер пойдет дождь. Поэтому у каждого на ремне был привязан пакет с дождевиком. Надевала постоянно сапоги. Если припекало, переобувалась в кроссовки. Клубнику собирали в пластиковые корзины - копы. В них помещались 3 килограмма ягод. Их проверяли, чтобы не было зеленых и гнилых. Каждому заробитчанину выдавали номер. В конце дня подсчитывали заработок. Весь день за нами присматривала бригадирша. Если было много пропущенной спелой клубники, возвращала в начало ряда. За день можно собрать 12-35 корзинок. Платили 2,5 евро за одну. Тех, кто собирал больше, мы называли "комбайнами". Это были женщины из сел, они закаленные к физическому труду. На поле можно есть клубнику сколько хочешь. За лето на ферме можно заработать в среднем 3 тысячи евро.