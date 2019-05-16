Доллар будет дешевым до июля

В Украине дешевеет доллар. 15 мая Национальный банк установил официальный курс на уровне 26,16 грн. Столько же валюта стоила в середине июля прошлого года. Обменники продают доллар по 26,30 грн, покупают - по 26,20.

- Сейчас гривна сильная. Однако экономических предпосылок к этому нет, - объясняет финансовый эксперт 43-летний Алексей Кущ. - Никуда не исчезли проблемы с промышленным производством, дефицитом бюджета. Во-первых, доллар дешевеет из-за монетарной политики Нацбанка. Регулятор удерживает высокую учетную ставку - 17,5 процента, что лишает бизнес дешевых кредитов. С другой - Минфин привлекает краткосрочные спекулятивные инвестиции за счет гривневых облигаций внутреннего государственного займа под 20 процентов годовых. Хотя обоснованная ставка - 10 процентов.

Если доллар опустится ниже 26 гривен, возникнут проблемы с наполнением государственного бюджета. Так, от налога на добавленную стоимость на импортные товары ежегодно должны получать около 300 млрд гривен. Укрепление гривны на 5 процентов - это минус 15 миллиардов поступлений. Кроме того, Украину ждут значительные выплаты по внутреннему и внешнему долгу. Только в последнем случае в мае надо вернуть более 50 миллиардов гривен. Чтобы иметь средства и погасить кредиты, Минфин будет привлекать еще больше спекулятивных денег.

Доллар начнет дорожать в июле. Курс возрастет до 28 гривен. Ближе к осени на валюту будет влиять ситуация на внешних сырьевых рынках, цены на металл, зерно, руду, торговая война Китая и США.

Не надо забывать, что впереди - парламентские выборы в Украине. От них зависит, будет стоить доллар меньше 28 гривен, или дорастет до 29. Сегодняшний обоснованный курс - 28 гривен за доллар.