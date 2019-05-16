Доллар будет дешевым до июля

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 4005
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 42880
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 954
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1341
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2115
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 756
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 333
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6364
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
Просмотров: 7470
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Просмотров: 1845
Фото
Все фото
2
2
3
2
2
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Игрушку по детскому рисунку сошьют за 350 гривен
Игрушку по детскому рисунку сошьют за 350 гривен
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 315
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
1 Просмотров: 567
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
Просмотров: 1701
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9369
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1323
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
16 мая 2019
Просмотров: 243
Все сходиться
Ця весна якась неправильна вдалася. А воно й без того весною вистачає печалі, бо в цей час не все сходиться так, як ти ждеш і хочеш. Не сходиться ...
пятница, 17 мая 2019 07:50

Доллар будет дешевым до июля

  Комментировать

В Украине дешевеет доллар. 15 мая Национальный банк установил официальный курс на уровне 26,16 грн. Столько же валюта стоила в середине июля прошлого года. Обменники продают доллар по 26,30 грн, покупают - по 26,20.

- Сейчас гривна сильная. Однако экономических предпосылок к этому нет, - объясняет финансовый эксперт 43-летний Алексей Кущ. - Никуда не исчезли проблемы с промышленным производством, дефицитом бюджета. Во-первых, доллар дешевеет из-за монетарной политики Нацбанка. Регулятор удерживает высокую учетную ставку - 17,5 процента, что лишает бизнес дешевых кредитов. С другой - Минфин привлекает краткосрочные спекулятивные инвестиции за счет гривневых облигаций внутреннего государственного займа под 20 процентов годовых. Хотя обоснованная ставка - 10 процентов.

Если доллар опустится ниже 26 гривен, возникнут проблемы с наполнением государственного бюджета. Так, от налога на добавленную стоимость на импортные товары ежегодно должны получать около 300 млрд гривен. Укрепление гривны на 5 процентов - это минус 15 миллиардов поступлений. Кроме того, Украину ждут значительные выплаты по внутреннему и внешнему долгу. Только в последнем случае в мае надо вернуть более 50 миллиардов гривен. Чтобы иметь средства и погасить кредиты, Минфин будет привлекать еще больше спекулятивных денег.

Доллар начнет дорожать в июле. Курс возрастет до 28 гривен. Ближе к осени на валюту будет влиять ситуация на внешних сырьевых рынках, цены на металл, зерно, руду, торговая война Китая и США.

Не надо забывать, что впереди - парламентские выборы в Украине. От них зависит, будет стоить доллар меньше 28 гривен, или дорастет до 29. Сегодняшний обоснованный курс - 28 гривен за доллар.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Доллар будет дешевым до июля». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Показали армейские фото красавиц из Украины и НАТО
Показали армейские фото красавиц из Украины и НАТО
10
 Просмотров: 66107
Британка пародирует откровенные фото моделей
Британка пародирует откровенные фото моделей
5
 Просмотров: 48442
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
23
 Просмотров: 42862
ТОП-15 самых эффектных образов на открытии Каннского фестиваля
ТОП-15 самых эффектных образов на открытии Каннского фестиваля
15
 Просмотров: 35668
Тела разбросало по дороге: на трассе возле села погибли люди
Тела разбросало по дороге: на трассе возле села погибли люди
4
 Просмотров: 28341
Деньги
"Все котельные города отключили в феврале"
"Все котельные города отключили в феврале" Просмотров: 36
Перейти на индивидуальное отопление можно только всем домом
Перейти на индивидуальное отопление можно только всем домом
Продавцам зерна платят сто тысяч гривен в месяц
Продавцам зерна платят сто тысяч гривен в месяц Просмотров: 1017
Работникам агрофирмы покупают квартиры
Работникам агрофирмы покупают квартиры Просмотров: 153
Больше всего имеют трактористы
Больше всего имеют трактористы Просмотров: 369
Больше всего комментируют
11
Коломойский вернулся в Украину - журналист
5
Порошенко подписал закон о языке
5
Закон о языке опубликовали в "Голосе Украины"
4
Инаугурация Зеленского: Парубий назвал решающую дату
3
Показали видео падения 500-километрового астероида на Землю
Голосов: 492
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua