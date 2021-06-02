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четверг, 03 июня 2021 00:55

"Десятый раз прихожу. Посмотрю, что очередь, и ухожу"

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У абонентской службы Полтавагаза на ул. Гагарина в прошлый четверг в полдень десятки людей ждут в очереди. Стоят под стенами, сидят на подоконниках и бетонном ограждении.

- Я здесь с семи утра. Все документы и счета надо переоформить, потому что муж умер, - говорит полтавчанка Татьяна Кочерга, 65 лет. - Собиралась сюда целый месяц. Раньше не могла прийти, болела коронавирусом. Теперь буду стоять, пока и лопну здесь.

Ближе всего к входу в очереди - 73-летняя Алла Гусак.

- Они не дают ответа на письма, которые мы пишем. Практически с неба берут показатели и выставляют долги, - говорит Алла Николаевна. - С первого по четвертое число ежемесячно нужно передавать показания счетчика. Дозвониться невозможно. Телефоны стационарные, а таких сейчас нет ни у кого. Раньше просто перечисляла деньги. Счетчик показывает данные, я плачу. Теперь сделали мне долг 450 гривен. Уже раз выстояла очередь, объяснили - вы не сообщили по телефону показатель. У меня счетчик на улице, живу в частном секторе. Придите и сфотографируйте, доступ свободный. Сказали написать заявление, 10 дней его будет рассматривать комиссия. А потом еще вторая комиссия. За апрель не знала кому платить - Полтавагазу или Нафтогазу. Заплатила последнему. Накрутила 39 кубов, а мне присылают платежку на 102. Дозвонилась в Нафтогаз. Там ответили: обращайтесь в Полтавагаз, они подают данные. Вчера простояла 4 часа после обеда и не попала внутрь. Сегодня пришла в 7:30.

Открывается дверь. Охранник в черной маске забирает у некоторых людей договора на присоединение к газоснабжению.

- Это еще охранник хороший. Люди заполняют заявления на улице, он их проверяет, - добавляет Алла Гусак. - Здесь десятки людей на солнце часами стоят. Нет ни одной скамейки.

На подоконнике сидит 73-летняя Лариса Глуховец из Полтавы. На бетон подстелила кусок картона от ящика, опирается на палку.

- Уже и сидела, и стояла. Измучилась, с семи утра здесь. До обеда не пройду, вижу. На прием одного человека выделяют полчаса, - говорит Лариса Васильевна устало. - Мне сообщили о 4 тысячах гривен долга. Начала выяснять, за какие месяцы. Сказали, задолженность возникла, потому что не передавала показатели счетчика. А дозвониться к ним на горячую линию невозможно.

С папкой бумаг ждет Татьяна Карнаух, 57 лет.

- Хочу сделать сверку. Мы недавно купили квартиру. Заявление на замену счетчика писал предыдущий владелец. Хочу иметь спокойное сердце. От этих цен на газ может быть все. У знакомой случился инсульт, когда ей сказали, что не туда деньги заплатила. Услышала эту историю и решила пойти сюда, потому что такая же по возрасту. Пришла в 7:45 - четвертая в очереди. Я частный предприниматель. Сегодня будет ноль дохода, но здоровье дороже, - рассказывает.

- Уже сюда десятый раз прихожу. Посмотрю, что очередь, и ухожу, - присоединяется к разговору 35-летний Виталий Леонов. Живет в селе Терешки. - Насчитали за март долг 1100 гривен. В нашей квартире долго никто не жил, газом не пользовались. Счетчик там есть, надо выяснять причину. Я где-то 20-й в очереди. Отпросился с работы. Работаю на вязальной машине на предприятии.

Просят звонить и отправлять сообщения

Большинство газоснабжающих компаний в Украине требуют, чтобы потребители самостоятельно передавали счетчиков с 1 по 5 число ежемесячно. Это предусмотрено Кодексом газораспределительных систем, утвержденным постановлением Нацкомиссии по регулированию коммунальных услуг от 30.09.2015.

"Если показатели отсутствуют или представлены не за полный календарный месяц, то объем использованного газа определяется расчетным методом. Он утвержден государственным регулятором отрасли в Кодексе газораспределительных систем", - сообщается на сайте Львовгазу. Предлагают потребителям прислать смс-сообщение, указать информацию в личном кабинете на сайте или позвонить на стационарный номер.

Клиенты Киевгаза могут передать показатели через телеграм, личный кабинет на сайте. Также позвонить на стационарный или мобильный номер. Черкассыгаз просит передавать данные счетчика до 1 числа месяца по телефонам контакт-центра или через личный кабинет. На сайте есть пошаговая инструкция.

Клиенты Полтавагаза могут сделать это через сайт, вайбер и телеграм, позвонить на стационарный телефон, отправить сообщение на мобильный номер в формате код района, номер лицевого счета, показатель.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
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