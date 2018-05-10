Дешевой клубники не будет

- С каждым годом количество фермеров, которые занимаются ранними овощами и ягодами, уменьшается. Друг на Херсонщине имеет поля с клубникой. Вкладывает в нее столько, что должен продавать не менее, чем по 40 гривен. А в сезон цена опускается в два раза, - говорит поставщик из Винницы 40-летний Алексей Йорданцев

- На базарах в основном торгуют украинскими овощами. Капусту, огурцы привозят из Закарпатья, помидоры, картофель - из Херсона, Николаева. На стоимость влияет доставка. Перед праздниками обычно больше покупают. А поставляют в регионы меньше. Поэтому цены растут. Больше товара везут в столицу, потому что там активнее его берут. Например, первую клубнику в Виннице покупают по 200-300 граммов. В Киеве - полкилограмма-килограмм.

Ранняя капуста стоит 30-35 грн, сладкий перец - 80, молодой картофель - 55. Огурцы и помидоры продают по 35-40 грн. Больше всего колеблется цена на клубнику. В течение недели может опускаться с 200 до 100 грн/кг.

- Два дня тому назад клубнику продавали по 200 гривен. Хотя перед тем была по 130. Стоимость зависит от поставщиков, - говорит Вита Студилко, 36 лет. Торгует на винницком рынке Урожай. - Дешевой ягоды в этом году не будет. Будет стоить не менее 50 гривен за килограмм. Даже когда на рынке появится местная клубника.