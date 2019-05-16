Як чорний хліб

Подруга живе у кримській Алушті. Тримає міні-готель, приймає туристів. До окупації літню відпустку я зазвичай проводила в неї. А взимку-весною вона приїздила до Києва. Разом подорожували Європою.

Сім років тому були в чеській Празі. Подорож припала на 8 березня. Ввечері вирішили посвяткувати в якомусь місцевому ресторані. Чоловік із нашої туристичної групи сказав, що знає заклад, де збираються переважно місцеві. Мовляв, їжа смачна, атмосфера колоритна. Вирішили там гуртом зустрітися.

– Не заблудимся, мне все рассказали, – сказала Тоня. – Улица называется, как хлеб черный. Легко запомнить.

Нагулявшись по магазинах, повернулися в готель. Зробили зачіски, макіяж. Одягнули сукні. І поїхали шукати ресторан. Обходили район, де він мав бути, – не знайшли. Почали дивитися карту.

– Як вона зветься? – питаю.

– Ржаная, – відповідає подруга.

На мапі – жодних згадок про таку.

– Давай людей спрашивать. В отеле говорили, что чехи русский понимают. Только нужно вежливо спрашивать. Прошу пана, Ржаная улица…

Перший місцевий виявився художником Олександром з Ялти. Вдома не був 10 років.

– О, земляки. Я здесь работаю. Певец Карел Готт приглашал, чтобы его портрет нарисовал. Ржаная улица? Не знаю.

Погоджується допомогти. Зупиняє перехожих, питає про Ржаную і ресторан місцевої їжі. Ніхто не знає.

– А давайте я покажу, где обедаю. Там тоже вкусно.

Ресторан Олександра виявляється їдальнею на зразок "Пузатої хати". Щоб не розчаровувати земляка, дякуємо і заходимо всередину. Коли він завертає за ріг, виходимо й ідемо в інший бік.

Вечеряємо в кафе, до якого ходили пробувати вепрове коліно – запечену свинячу ногу. Вранці зносимо сумки до автобуса, група повертається додому. Знайомі питають, чого не прийшли в ресторан.

– Нужно было нормально объяснять. Нет там никакой Ржаной улицы. Мы все обыскали и местных спрашивали, – каже подруга.

Дорогою з'ясовуємо, що вулиця називається Житня