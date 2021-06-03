Усе під контролем

– Завжди говорю з пасажирами. Знаю багато інформації, бо різні люди їздять, – каже таксист.

Машину замовляю через мобільний додаток до автостанції "Дарниця" в Києві. Спішу на автобус додому – в Чернігівську область. Дорогою водій розпитує про район, де винаймаю житло. Цікавиться цінами на квартири. Хвалить міськраду за ремонт дороги.

– Дивіться, яка черга в Adidas, – показує праворуч. – Дві речі за ціною однієї. Вигідно. Але я знаю магазин, де три так можна взяти. Всю сім'ю одягаю. В мене все під контролем.

Зізнається, що хоче поїхати на заробітки за кордон.

– Зароблю гроші, вкладу в нерухомість. Якщо брати квартиру на рівні котловану, то однокімнатна коштуватиме 17 тисяч доларів, – про­довжує. – Обиратиму надійного забудовника. Мені кілька пасажирів таких порадили. Все контролюю.

Автомобіль глухне серед дороги. Водій розгублений.

– Зараз розберуся, – нервує. Намотує кола біля машини, сідає в салон. – Пальне закінчилося. Забув заправити.

Просить доштовхати машину до автозаправки попереду. Оплачує бензин.

– 30 хвилин до автобуса лишилося, – говорю.

– Встигнемо. Ще й чаю можна буде попити. В мене все під контролем.

На автовокзалі дістає сумку й бажає щасливої дороги.

– Оцінку на п'ять зірочок у додатку я заслужив? – кричить услід.