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Мирослава Бондаренко
07 июня 2021
Просмотров: 36
Усе під контролем
– Завжди говорю з пасажирами. Знаю багато інформації, бо різні люди їздять, – каже таксист. Машину замовляю через мобільний додаток ...
понедельник, 07 июня 2021 17:00
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко

Усе під контролем

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– Завжди говорю з пасажирами. Знаю багато інформації, бо різні люди їздять, – каже таксист.

Машину замовляю через мобільний додаток до автостанції "Дарниця" в Києві. Спішу на автобус додому – в Чернігівську область. Дорогою водій розпитує про район, де винаймаю житло. Цікавиться цінами на квартири. Хвалить міськраду за ремонт дороги.

– Дивіться, яка черга в Adidas, – показує праворуч. – Дві речі за ціною однієї. Вигідно. Але я знаю магазин, де три так можна взяти. Всю сім'ю одягаю. В мене все під контролем.

Зізнається, що хоче поїхати на заробітки за кордон.

– Зароблю гроші, вкладу в нерухомість. Якщо брати квартиру на рівні котловану, то однокімнатна коштуватиме 17 тисяч доларів, – про­довжує. – Обиратиму надійного забудовника. Мені кілька пасажирів таких порадили. Все контролюю.

Автомобіль глухне серед дороги. Водій розгублений.

– Зараз розберуся, – нервує. Намотує кола біля машини, сідає в салон. – Пальне закінчилося. Забув заправити.

Просить доштовхати машину до автозаправки попереду. Оплачує бензин.

– 30 хвилин до автобуса лишилося, – говорю.

– Встигнемо. Ще й чаю можна буде попити. В мене все під контролем.

На автовокзалі дістає сумку й бажає щасливої дороги.

– Оцінку на п'ять зірочок у додатку я заслужив? – кричить услід.

Автор: Мирослава Бондаренко
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