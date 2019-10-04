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Мирослава Бондаренко
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Киянка за тисячу гривень
В інтернеті допомогти зі столичною пропискою обіцяють десятки компаній. Дзвоню за одним із номерів. Відповідає чоловік. Цікавиться, на скільки ...
воскресенье, 06 октября 2019 17:05
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко

Киянка за тисячу гривень

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В інтернеті допомогти зі столичною пропискою обіцяють десятки компаній. Дзвоню за одним із номерів. Відповідає чоловік. Цікавиться, на скільки потрібна реєстрація в Києві. Просить наступного ранку прийти до одного з ЦНАПів. Узяти паспорт і 23 гривні без здачі на держмито.

– Знайдете Колю. Він усе зробить, – диктує номер мобільного.

Наступного ранку Микола зустрічає на порозі. Веде в залу очікування. Там сидять четверо чоловіків. Усім треба знятися з обліку в військкоматі.

Микола просить мене зачекати. Роздає чоловікам бланки, диктує, що писати. Перевіряє й переходить до інструкцій:

– Приходиш у військкомат, даєш цей бланк. Кажеш: я прописаний у брата на вулиці Щербаківського. Це хрущовка. Вони запитають: "Справді там живеш?" Відповідаєш: "Так, я там живу. Можете брата спитати", – записує олівцем свій номер телефону. – І головне – впевнено поводьтеся, навіть нагло. Щоб повірили. Зрозуміли?

Чоловіки кивають і розходяться. Микола береться заповнювати мої папери.

– Як правила оформлення субсидій змінилися, в мене телефон не замовкає. Всі перепрописуються, щоб не втратити пільг. Я маю дві квартири. За прописку на місяць беру тисячу гривень. На три місяці – півтори. На рік виходить найдешевше – дві тисячі. Тут усе домовлено. Коли термін реєстрації спливає, виписую людину. Шукаю нових клієнтів. Можу з десяток осіб тимчасово прописати.

Папери заповнені. Микола платить 23 гривні мита через термінал. Бере номер електронної черги. За хвилину заходимо в кабінет до спеціаліста. Жінка вітається з Миколою, як із давнім знайомим. Записує мій телефон. Каже, завтра прописка буде готова.

Із Миколою виходимо на вулицю, розраховуюся за рогом.

– Будете зареєстровані в моїй "готельці", – говорить. – Звертайтеся, якщо буде треба.

Додає, що може за гроші постояти в черзі в жеку чи інших комунальних компаніях. Обіцяю подзвонити, якщо знадобиться

Автор: Мирослава БОНДАРЕНКО
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