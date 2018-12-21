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пятница, 21 декабря 2018 11:19

В Польше родила 11-летняя украинка

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В Польше родила 11-летняя украинка
11-летняя девочка с Украины родила ребенка в Польше Фото:Agencja Gazeta

В польском Гданьске 11-летняя девочка с Украины родила ребенка.

К врачам в городке Скаршевы Поморского воеводства 18 декабря дочь привела мама. Девочка жаловалась на плохое самочувствие. После ряда обследований оказалось, что она беременна. Врачи сразу сообщили об этом в полицию и прокуратуру, пишет Gazeta Wyborcza.

Беременную немедленно госпитализировали в больницу в Гданьске, где она и родила ребенка.

Мать и дочь родом с Украины и переехали в Польшу в сентябре, сообщил прокурор окружной прокуратуры в Гданьске Мариуш Душинский.

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По предварительной информации, мать на время своей поездки в Польшу оставила дочь на попечении 63-летнего сожителя. Пока неизвестно, из какой области они приехали.

По делу продолжается следствие, которое должно выяснить, на территории какой страны произошло преступление. От этого зависит, кто будет расследовать дело: правоохранительные органы Польши или Украины.

В Киеве на проспекте Леся Курбаса водитель Mercedes в состоянии алкогольного опьянения на большой скорости врезался в припаркованный автобус. Основной удар пришелся на правую сторону автомобиля. Погибла пассажирка Mercedes. Ее зажало в разбитой машине. Женщина была беременной.

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Дата
21
декабря

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