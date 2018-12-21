Беременная женщина погибла по вине пьяного водителя

В Киеве на проспекте Леся Курбаса, водитель Mercedes в состоянии алкогольного опьянения на большой скорости врезался в припаркованный автобус.
Основной удар пришелся на правую сторону автомобиля. Погибла пассажирка Mercedes. Ее зажало в разбитой машине. Женщина была беременной, сообщается на странице группы "Киев оперативный" в Facebook.
Спасатели пытались спасти пострадавшую, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Виновник ДТП только травмировал голову.
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Ранее сообщалось, что авто нардепа Ирины Сисоенко по дороге с похорон протаранил пьяный водитель.
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