В Польше поймали украинцев после дерзкого ограбления обменника валют

Автор: Gazeta.ru Двух украинцев могут приговорить к 12 годам тюрьмы за ограбление обменника валют в Польше

В Польше задержали двух украинцев, которые ограбили круглосуточный пункт обмена валют.

Мужчины вооружились тяжелыми молотками и напали на пункт обмена в городе Жары Любуского воеводства, сообщает Польское радио.

Внутри помещения они сразу бросились с тяжелыми молотками разбивать окно, которое отгораживает кассира от клиентов. В течение нескольких десятков секунд им удалось пробить отверстие, через которое нападающие украли часть денег. Злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. Полиции об атаке сообщил работник охраны, который отреагировал на активированную работницей пункта обмена тревогу.

Сотрудники Надбужанского отдела Пограничной службы в Дорогуске задержали двух граждан Украины, которые пытались незаконно пересечь границу из Польши в Украину железнодорожным мостом. После проверки задержанных польские пограничники выяснили, что задержанных разыскивает Любуской полиция за нападение в Жарах.

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Ближайшие три месяца арестованы украинцы проведут под стражей. Им грозит от трех до двенадцати лет лишения свободы.

Правоохранители выясняют, задержанные могут быть причастны к подобным нападениям на территории всей страны.

Трое вооруженных злоумышленников ограбили двух мужчин возле столичного пункта обмена валют. Забрали 5 млн грн. Два человека пытались обменять средства на сумму 5 млн грн. Во время операции на них совершили разбойное нападение.